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Özel'den Süleyman Soylu çağrısı: Dokunulmazlığı kaldırılsın ve Kaplan soruşturmasında bildiklerini anlatsın

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Ankara emniyetini sarsan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir Süleyman Soylu çıkışı geldi. Soruşturmanın düzgün bir şekilde yürümesi için Soylu hakkında fezleke hazırlanması gerektiğini belirten Özel, "Gelecek oy birliğiyle karma komisyondan geçecek ve dokunulmazlığı kaldırılacak. Sonra yargı önünde bildiği her şeyi anlatacak ki bu olay gerçekten çözülebilsin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Özel, Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında dikkat çeken bir çıkış yaparak, soruşturmada gizli öznelerden biri olduğunu ifade ettiği Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığının kaldırılıp yargı önünde bildiklerini anlatması gerektiğini yoksa işin en önemli kısımlarından birinin üstünün kapalı kalacağını ifade etti.

KAPLANLAR SUÇ ÖRGÜTÜNE İLK DARBE 2023'TE VURULDU

Ankara'da "Kaplanlar" olarak bilinen suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan, 8 Eylül 2023 tarihinde Almanya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı yolunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklandı, 61 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bu operasyonun bir ayağı da emniyete sıçradı ve gizli tanık ifadesiyle bazı polislerin suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis müdürü ve 1 komiser gözaltına alındı. Daha sonra ise Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 8'e çıktı.

"ARKADAŞLARLA TRT ÖNÜNDE BULUŞACAĞIM DEDİ"

Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında konuşan Özgür Özel, "15 Temmuz gecesi muhataplarımızı aradık, Meclis'in açılması gerekir, gelirler burayı sararlar meclisi ele geçirmiş olurlar meclisi açıp buradan direnelim dedik. Döndük dolaştık Meclis'e gittik, ikinci konuşmayı ben, üçüncü konuşmayı Mehmet Muş, Erhan Akçay, sonra Bekir Bozdağ konuştu. O sırada bizim yanılmıyorsam Levent Gök konuştu. Süleyman Soylu da orada oturuyor. Ben Süleyman Bey konuşsun dedim. O zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kendisi. Kalktı geldi, kürsüye ve Meclis Başkanı'na dedi ki, benim zamanım geldi arkadaşlarla TRT önünde buluşacağım gençlerle dedi" ifadelerini kullandı.

"SOYLU'YU YÜCE DİVANA ÇIKARMAZSANIZ OLAYIN EN ÖNEMLİ KISMININ ÜSTÜ KAPALI KALIR"

Özel, "Sonra Soylu'nun TRT önüne gittiği, kayıp silahlar konusunda TRT önünde buluştuğu birtakım sivil kişilere silah dağıttığı tartışmaları yapıldı. O kişilerin kapanın ekibi olduğu ortaya çıktı. Kaplan, korsan cd, torbacı, gasp falan ve Soylu ile randevulaşma. Sonra bu kişilerin Ayhan Bora Kaplan ekibi olduğu ortaya çıktı. Belli bir süre sonra Soylu İçişleri bakanı oluyor ardından da Soylu'nun tartışmalı süreci.

Ayhan Bora Kaplan'ın himaye edildiğine ilişkin iddialar çok ciddi. Herkes bu süreçte birbirini suçlarken aslında gizli özne diyebileceklerimizden biri de Süleyman Soylu. Eğer bu soruşturma dört başı mamur yürüyecekse Soylu hakkında bir fezleke hazırlanacak, gelecek, oy birliği ile karma komisyondan geçecek, dokunulmazlığı kaldırılacak, yargı önünde bildiklerini anlatacak ki bu olay gerçekten çözülebilsin. Soylu'nun dokunulmazlığını kaldırmazsanız ve yüce divan önüne çıkarmazsanız zaten bu olayın en önemli kısımlarından bir tanesinin üstü kapalı kalır." sözleriyle Soylu'nun yargılanması gerektiğini ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Ayhan Bora Kaplan Süleyman Soylu Özgür Özel Ankara Yargı Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Tamirci Usta:

Özgür bırak sen Soylu'yu da seloyu nasıl kurtarırım onu düsün yoksa oylar gidiyor

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Erkan Can :

dokunulmazlığı kalkarsa 1 dk dışarda kalamaması gerekiyor zira uyuşturucu tacirinden dolandırıcıya mafyaya katile bütün suç organizasyonu liderleriyle boy boy fotoları var,muhtemelen banka hareketleri de o yöndedir.

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Mengele:

Sayin özel bey Soylu koruma altinda ona bir sey olmaz

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HALİS ER:

Özel kes sesini devlet benim devletim istediğini yaparım

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