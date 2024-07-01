Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir şahsın akrabası olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmesi şehri yangın yerine çevirdi. Kalabalık grupların şehirdeki iş yerleri ve araçları ateşe verdiği olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada 67 kişi gözaltına alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada olaylarla ilgili olarak muhalefeti suçladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MUHALEFETİ SUÇLADI

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı olayın sebebi muhalefetin bu zehirli söylemlerdir. Vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, olmayacağız. Ayrımcılık, ötekileştirme AK Parti siyasetinde kendisine yer bulmamıştır, bulamayacaktır. Biz birilerini yıpratmanın peşinde de değiliz. Siyaset yanlışa engel olmak doğruya güç vermektir. Millete hizmet götürenlere engel çıkarmak elini kolunu bağlayacak mantıkla hareket etmek bize yakışmaz" ifadelerine yer verdi.

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A YANIT GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sert sözlerine ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dakikalar sonra yanıt geldi. Yangından etkilenen Aydın Kuşadası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel "Hangi muhalefeti kastetti bilmiyorum. CHP'nin böyle bir ithama muhatap olamayacağı açık. Kime söylüyorsa ondan cevabını alsın.

"BU KADAR SIĞINMACININ GELMESİNDE HANGİMİZİN SORUMLULUĞU VAR"

Dün yaşanan olaylar ve Türkiye sığınmacı sorunu varsa ne diyor? 'Her şeyin sorumlusu benim...' O zaman bunun da sorumlusu sensin. Komşunda iç savaş kışkırtıcılığı yaparsan bu kadar sığınmacıyı da bu memleketin başına musallat edersin. Bu kadar sığınmacının gelmesinde hangimizin sorumluluğu var" diye konuştu.