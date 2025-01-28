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Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

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CHP lideri Özgür Özel, grup toplantısında 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa etmemesinin nedenini açıklayan Özel "Ağzından aktarıyorum. Bakan Ersoy 'Sağlık Bakanı'na istifa ettirdi mi de, bana ettirecek? Ne oldu Yenidoğan Çetesi' diyormuş" ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciası sonrasında istifa çağrıları yapılan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

MHP lideri Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un olayda sorumluluğu olduğunu belirterek "İlgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiride imtina etmesini doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim" dedi.

ERDOĞAN'DAN MKYK'DA KARTALKAYA RESTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da AK Parti MKYK toplantısında yaşanan yangın faciasıyla ilgili olarak "Otel yangınında kim olursa olsun, hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenilirken, kullandığı "Arkadaşımız dahi olsa" ifadesiyle Bakan Ersoy'u işaret ettiği iddia edildi.

ÖZEL'DEN BAKAN ERSOY İDDİASI

Art arda yapılan açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken bugün CHP'nin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel ise Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un neden istifa etmediğine ilişkin ses getirecek bir iddiada bulundu.

"NE OLDU YENİDOĞAN ÇETESİ DİYORMUŞ"

Özel "Kendi ağzından aktarıyorum. Bakan Ersoy 'Sağlık Bakanı'na istifa ettirdi mi de, bana ettirecek? Ne oldu Yenidoğan Çetesi' diyormuş" ifadelerini kullandı.

Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

hayatınız yalan. bir bakan cb hakkında gıyaben bile olsa böyle konuşmaz. herkesi kendileri gibi sanıyorlar. kör tuttuğunu götürüyor. deniz baykal gibi, aykut erdoğdu gibi .

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Haber YorumlarıMurat Uzun:

Yok öyle hesap vermeden çekip gitmek, daha bulaşıklar yıkanmadı, çöpler dökülmedi.

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