Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemlerde yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı bir değerlendirmeye imza attı.

"KEMAL BEY BAŞKA ÇİZGİ BENİMSEDİ"

Gazetecilerin "Kemal Kılıçdaroğlu ile aranıza mesafe mi koydunuz? Artık pek anmıyorsunuz" sorusuna yanıt veren Özel, "Şimdi eski süreçlerde Kemal Bey'le kurduğumuz ilişki önceki genel başkanımıza vefamızı, iyi niyetimizi, kendisinin iyi olmasına ilişkin temennimizi söylediğimiz bir ilişkiden başka bir şey değildi. Son süreçlerde Kemal Bey bir başka çizgi benimsedi ve o bizi eleştiriyor. Ben de her yerde şunu söylüyorum; 'mevcut genel önceki genel başkanın mevcut genel başkanı koruma kollama ve ona onu sakınma görevi yok. Ama mevcut genel başkan, önceki genel başkanları sakınma görevi var ve ona karşı saygıda kusur etmeme görevi var.' Ben o saygıda kusur etmemeye çalışıyorum o yüzden" dedi.

"ÇOK DİKKATLİ ŞEYLER SÖYLÜYORUM"

Gazetecinin, "Ama cevap veriyorsunuz" sözleri üzerine Özel, ''Yok, çok dikkatli şeyler söylüyorum. Yani Kemal Bey'in söylediği sözlere. Şimdi o sözün içinde, şimdi gazeteci arkadaş soruyor, bu böyle mi, işte biraz önce sorulduğu gibi normalleşmeyle ilgili mesela bir takım itirazlar da doğrusunu anlatıyor ama öyle Kemal Bey'i hedef alma diye bir şey olmaz yani, yapmam, doğru da olmaz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel'in "normalleşme" politikasını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Normalleşme, neyin normalleşmesi? Normalleşmenin karşılığı anormalleşmedir. Anormal olan birisiyle normalleşmem lazım değil mi? Saray ile neyin normalleşmesini yapacağım? Adam Anayasa Mahkemesi kararını uygulamam diyor, ne yapacaksınız?" diye konuşmuştu.