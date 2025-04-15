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Özel'den Bahçeli'nin "İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı" çağrısına yanıt

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında MHP lideri Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Davalar hızla karara bağlanmalı" çağrısına yanıt verdi. Özel "Biz burada sizinle buluşabiliriz, hızlı ve adil yargılama. Suç ispatlanırsa hapse, beraat ederse görevine ve tutuksuz yargılama ve televizyondan yargılama" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bahçeli ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi'nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir'' dedi.

ÖZEL'DEN BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin İmamoğlu'na yönelik çağrısına yanıt verdi. Özel "Devlet Bey'in yargılamaların hızlı olmasına, suçsuzsa diyor tahliye olmasına, yaptığı vurguları kıymetli buluyorum. Madem milletin verdiği oylara değer veriyoruz.

Daha 1 yıl önce iki kişiden birinin oyuyla İstanbul'a görevlendirilen İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasına, yargılama sırasında görevinin başına dönmesine ve ilave yapıyorum, TRT'den isteyen her kanaldan yargılamaların açık ve şeffaf yapılmasına siz ne diyorsunuz? Biz burada sizinle buluşabiliriz, hızlı ve adil yargılama. Suç ispatlanırsa hapse, beraat ederse görevine ve tutuksuz yargılama ve televizyondan yargılama" ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi'nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir.

Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzca beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir.''

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Özel'den Bahçeli'nin
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıdogukan kartal:

Ben şahsen televizyonda canlı yayınlanmasını isterim bu davanın. Bunca tanık bunca dava bunca ölmüş insan var iken imamoğlu’nun savunmasını nasıl olacağını çok merak ediyorum. Hatta canlı yayınlayalım derlerse buna CHP’nin karşı çıkaracağına da adım gibi eminim. Ama öyle bir kitle var ki İmamoğlu bütün bunlara yaptım dese de onlar hayır yapmadı diyecekler.

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Haber Yorumlarımurat dural:

Sayın Özelin dediğini yapamazlar çünkü hiç bir şey bulamayacaklar bunu kendiler ide iyi biliyor bu algı operasyonundan başka bir şey değil !

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Haber YorumlarıHAvva:

Canli yayin yapmazlaaar. o cesaret kimsede yok.

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

özel, açıkça ''imamson içeride kalsın'' diye dua ediyor. chp de rutindir birbrinin kuyusunu kazma. baba oğullar hala hafızada. burası chp, kim kime...

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