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Özel'den 28 Şubat davası hükümlülerine yönelik af kararına ilk yorum

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Şubat davasından hüküm giyen emekli generaller için verilen af kararını değerlendirdi. Özel, "İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın" dedi. Öte yandan kararın Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davasından ceza alan Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker'in de aralarında olduğu generallerin kalan cezalarını kaldırdı. Karara, Adli Tıp'ın generallerin 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterildi.

ÖZEL'DEN KARARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın 28 Şubat davasından ceza alan generallerin kalan cezalarını kaldırmasını "gecikmiş ama doğru bir adım" diye yorumladı.

"AİLELERİNİN GÖZÜ AYDIN"

Özel, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada, "İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın" dedi.

Özel'den 28 Şubat davası hükümlülerine yönelik af kararına ilk yorum

ÖZEL-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNDE ÖNE ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan ikili görüşmede, Özel'in talepleri sonucunda 28 Şubat davası sanıkları gündem olmuştu. Erdoğan'ın CHP'ye yönelik iade-i ziyaret yapacağını belirtmesi ve normalleşme sürecine ilişkin çağrılarda bulunmasının ardından alınan af kararı Özel ve Erdoğan arasındaki görüşmeyi yeniden gündeme getirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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