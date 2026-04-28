Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'de gelir adaletsizliği yaşandığını ileri sürdü.

Türkiye'de tarım ve gıda krizi yaşadığını da iddia eden Özel, "3 ayda tarımsal desteklemeye sadece 60 milyar lira para ayrıldı yani faize 876 milyar lira, bütün çiftçilere 60 milyar lira. Arada tam 15 katlık bir fark var. Çiftçiye verdiğinin 15 katını faizciye ödeyen bir iktidarın yönettiği ülkedeyiz." diye konuştu.

Özel, Antalya'da ikinci el kıyafet satan dükkanın önündeki insanların fotoğrafını göstererek, iktidarı eleştirdi. Özel, iktidara gelmeleri halinde halkın gerçekten alacağı Cumhuriyet düzenini kuracaklarını söyledi.

Bazı maden sahalarında yaşanan protestolara değinen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akbelen'de, 'muhtarın kızı' diye bilinen Esra Işık 29 yaşında. Anneannesine sarılan fotoğrafıyla bildiğimiz Esra Işık, ağaçlara sarılan Esra Işık, tek derdi köyünü korumak olan Esra Işık tutuklandı. İzmir'de cezaevine konuldu. 29 gün sonra elleri kelepçeli getirdiler. Milas'ta yargıladılar, tutukluluğuna devam kararı verdiler Esra'nın. Suçu ne, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçu. Onların görevi ağaçları kesmekse, o görevi yaptırmamak için direnme suçu işliyorsa, ben Esra'nın şahsında bütün Akbelen köylülerinin, Türkiye'de vahşi madenciliğe karşı direnen bütün çevrecilerin, bütün köylülerin, Karadeniz'deki bu büyük talana karşı çıkan her siyasi görüşten tüm Karadenizlilerin doğayı, çevreyi seven herkesin karşısında saygıyla eğiliyorum. Bu mücadele bizim mücadelemizdir. Sonuna kadar direneceğiz."

"Şimdi söylenenlerin hepsi yalan çıkıyor"

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada ifade veren gizli tanıklar "Yaprak ve XYZ49QP"nin ifadelerini aktaran Özel, "Şimdi söylenenlerin hepsi yalan çıkıyor. Bu arkadaşlara soruyorlar, 'sen yalan söyledin.' 'Ne yapalım, siyasette yalan olur' diyor. Siyaseti yapanlar yalan atıyorlar da sen gazetecisin, televizyoncusun. Biri, 'beni de kandırmışlar, savcılıktan duydum' diyor. Biri biraz tepesi atmış, 'gelen bilgi notu hala duruyor. Savcıya mı inanmayacaksam, kime inanacağım' diyor." şeklinde konuştu.

Aynı davada 14 itirafçının ifadelerini geri çektiğini söyleyen Özel, meselelerin bambaşka bir boyuta evrildiğini ifade etti.

Özel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve Ayaş Kaymakamlığı görevinden alınan Muharrem Eligül'ün, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildiği anımsattı. Eligül'ün paylaşımları sonrası Ankara Valisi Vasip Şahin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin üzerine düşeni yaptığını söyleyen Özel, "Bu vakitten sonra benim İçişleri Bakanı'na ve Ankara Valisi'ne söyleyecek bir sözüm yoktur. Görevlerini devlet adamı gibi yapmışlardır. Kendilerini kutluyorum." dedi.

Öte yandan CHP TBMM Grup Toplantısı'na, Ankara'da grev yapan bir grup madenci baretleriyle katıldı.

(Bitti)