Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Öyle bir noktadayız ki artık vatandaşın borcu borçla çevirmesinin mümkün olmadığı, aksine, sanki sanal kumar çetelerinin eline düşmüşçesine bir felaketi yarattığı sürecin içindeyiz." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, 2018 yılından itibaren bitmeyen bir ekonomik kriz yaşadıklarını, son 8 yıldır ağır bir enflasyonun, hayat pahalılığının sürdüğünü ve alım gücünün günden güne eridiğini savundu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle kararların tek elde toplandığı, denetimin zayıfladığı, keyfiliğin arttığı, kurumların ve kuralların hiçe sayıldığı, millet adına denetim yapan TBMM'nin sesinin kısıldığı bir sürecin yaşandığını öne süren Özel, hem demokratik hem de ekonomik olarak gerileme olduğunu, kötü ve yanlış bir yönetimin politikalarının faturasını her zaman milletin ödediğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 19 Mart 2025'teki soruşturmanın ekonomiye zararının 60 milyar dolar olduğunu iddia eden Özel, yıllardır ekonomik krizlerin bitmek bilmediğini, "kronik, çoklu krizler ortamında" oldukları için Türkiye'nin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan süreçteki olumsuzluklara da hazırlıksız yakalandığını dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştiren Özel, 2020, 2021, 2022 yıllarında vergi rekortmenleri arasında yer alan Merkez Bankası'nın 2025'te 1 trilyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü.

Özgür Özel, Türkiye'yi, milletin menfaatini her şeyin üstünde tutan, demokratik bir hukuk devletiyle yönetecek bir iktidara kavuşması gerektiğini belirterek, "Biz bu iktidara talibiz." diye konuştu.

Ankara Ulus'ta bir hayırsever tarafından ücretsiz olarak elma dağıtılması sırasında emekliler arasında izdiham ve arbede yaşandığını anlatan Özel, "Ortaya çıkan bu hazin tablo hepimizi derinden yaralamıştır." sözlerini sarf etti.

Özel, bir okulun kantinine ait olduğunu söylediği veresiye defterinin sayfalarını kürsüden göstererek, iktidara eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin yüksek gıda enflasyonunda dünya üçüncüsü olduğunu öne süren Özel, salgından sonra dünyadaki gıda enflasyonu ortalaması yüzde 45'ken, bu oranın Türkiye'de yüzde 850 olduğunu iddia etti.

Yılın ilk iki ayında çiftçiye verilen destek tutarının 2 milyar lira, faize ödenen tutarın ise 640 milyar lira olduğunu ileri süren Özel, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki bütün çiftçilere verilen desteklemenin 320 katını faize ödemiş bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Merkez Bankası politika faizi yüzde 37, vatandaşın devlete borcunun gecikme faizi yüzde 44,5, vatandaşın devletten alacağına uygulanan faiz yüzde 24. Ancak vatandaşın kredi kartı ya da kredili mevduat hesabından çektiğine uygulanan bileşik faiz yüzde 95. Devletin resmi faizi 37, bankaların kredi kartının gecikmiş borcuna ödedikleri faiz yüzde 95 durumunda. Öyle bir noktadayız ki artık vatandaşın borcu borçla çevirmesinin mümkün olmadığı, aksine, sanki sanal kumar çetelerinin eline düşmüşçesine bir felaketi yarattığı sürecin içindeyiz."

"Siyasi ahlak yasasını getireceğiz"

Ülkenin durumuna ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak için siyasi partilere yönelik ziyaretleri kapsamında bugüne kadar 12 görüşme yaptığını aktaran Özel, Meclis'te grubu bulunmayan bazı partileri de en geç 15 gün içerisinde ziyaret edeceğini bildirdi.

Partilere gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin Özel, şunları aktardı:

"Bu görüşmelerin en önemli kısmı hiç şüphe yok ki ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz kısmıydı. İran meselesine karşı alınması gereken kısa, orta, uzun vadeli tedbirleri, bizim önerilerimizi ve projelerimizi anlatan Ekonomi Eşgüdüm Konseyimizin oluşturduğu raporu paylaştık. Sayın Genel başkanlar kendi çalışmalarından bahsettiler ve partilerin ekonomistlerinin bu ve benzer konularda bir arada çalışmasının, masalar kurmamızın, oturup birlikte karşılıklı uzman heyet ziyaretleriyle çalışmamızın ve artık yönetilemeyen bu ekonominin çıkış noktasında fikir, iş, güç ve amaç birliği içinde olmamıza yönelik çok kıymetli görüşmelerde bulunduk."

Görüştükleri kimi siyasi parti temsilcilerinin "siyasi ahlak yasası" çıkarılmasına olumlu yaklaştığını anlatan Özel, belediye meclis üyeleri, belediye başkanları, milletvekilleri, parti yöneticileri, bakanlar, cumhurbaşkanı ve bu siyasilerin temas halinde olduğu kişiler ya da üst düzey bürokratların, malını, mülkünü açıkça bildirmesi, nasıl edindiğini izah etmesi ve siyasetin finansmanının şeffaf olması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özel, "12 Genel Başkan ile görüştüm, 'siyasi ahlak yasası' deyince hiç yutkunan olmadı. Hiçbirisi benden de geri durmadı. Madem ki böyle bir mutabakat vardır, partilerle çalışacağız, grubumuzla çalışacağız, Türkiye'nin önüne bu tartışmaların tamamını bitirecek, özgüveni yüksek kim siyasette zenginleşmiş, kim siyaseti tertemiz yapmış, bundan sonrasına da kimin taahhüdü 'temiz siyasetmiş' ortaya koyacak bir 'siyasi ahlak yasası'nı getireceğiz. Yutkunanlara, yutkunanların partisi Adalet ve Kalkınma Partisine hodri meydan bakalım." ifadesini kullandı.

Siyasi partilerin farklı görüşleri ve projeleri olabileceğini, ancak adil ve demokratik rekabet ile hukukun üstünlüğü konularında birlikte mücadele ve toplumsal mutabakat gerektiğini kaydeden Özel, bunun için mücadele vereceklerini belirtti.

(Sürecek)