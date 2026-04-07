Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıyı kınadı.

Hangi gerekçeyle olursa olsun her türlü silahlı saldırıyı ve şiddeti kınadıklarını ifade eden Özel, "Yüreğimiz ağzımıza geldi. Kahraman polisimiz etkisiz hale getirdi. Biri herhalde ölü ele geçirilmiş, ikisi yaralı. İki polisimiz hafif yaralı. Öyle bilgi aldım. Allah'tan şehidimiz yok. CHP olarak bir kez daha Polis Haftası'nda kahraman Türk polisini sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz." diye konuştu.

Polislerin, maçta, eylemde, konserde, salgında, mitingde çalıştığını ancak emeklerinin karşılığını alamadığını savunan Özel, polislere yönelik 12-24 ve 12-36 çalışma sisteminin değiştirilmesi, fazla mesai ödemeli sisteme geçilmesi, sendikal hakların tanınması, lojman ve kreş sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi. Özel, CHP iktidarında polislerin sorunlarını çözeceklerini dile getirdi.

Özkan Yalım'ın, tutuklanması ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin süreçte yaşananların kendilerini çok üzdüğünü ve rahatsız ettiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4 günlük gözaltı süresi var, kimseyle görüşemiyor. O sürede üyeliği askıya aldık. O gün de ilan ettik. Yeni bir karara ihtiyaç olmadan gereğini yapmak üzere iki tane hukukçu görevlendirildi. O iki hukukçu gitti, görüştü, rapor verdi ve kesin ihraç talebiyle de disiplin kuruluna sevki yapıldı. Bu sürede 'atamazlar, yapamazlar' gibi bir sürü yalan, dolan, bilmem ne. Üyeliği askıya aldığımız halde. Ama hepsi gördü, şimdi durdu. Bu iş böyle kalmazdı arkadaşlar. Çünkü ne dedik? 'Gereğini yapacağız' dedik, yaptık. 'Üzüldük' dedik. 'AK Parti'nin bu fırsatçılığına imkan veren, bu yanlış yapıldığı için çıkan kötü görüntülerden parti adına ben özür diliyorum' dedim. Bir de ne dedik? Öz eleştiri yapacağız. Bir öz eleştiri yaptık. Geçen cuma günü ve dün Uşak'ta İl Genel Meclis Başkanlığı ve belediye başkanvekilliği seçimleri vardı. CHP'li tüm İl Genel Meclis ve belediye meclis üyelerinin kararlı ve tam oylarıyla İl Genel Meclisi Başkanlığına ve Uşak Belediye Başkanvekilliğine birer kadın arkadaşımız seçilmiştir. CHP'nin kadınlardan öz eleştirisi budur. Kabul buyurunuz."

"Yeni bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıyayız"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına en hazırlıksız yakalanan ülkenin Türkiye olduğunu iddia eden Özel, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış konusunda alınan önlemlerin yetersiz kaldığını, meyve ve sebze fiyatlarında önemli artışlar yaşandığını anlatan Özel, "Büyük bir tehlikeyle, yeni bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıyayız. Buradan Ekonomi Eşgüdüm Konseyimizin raporunu bütün muhalefet partilerine sunuyoruz. İktidar partisine açık çağrılarla ifade ediyoruz. Artık bu konuda şuna dikkat etmek lazım: 3 aylık enflasyon yüzde 10 oldu, bunlar yok daha içinde. Orta Vadeli Programa göre yıllık enflasyon yüzde 16. Görünen o ki ilk bir yıllık OVP'deki hedefe ilk 6 ayda ulaşılacak." ifadelerini kullandı.

DİSK Emekli-Sen'in bayram ikramiyesinin asgari ücrete yükseltilmesi için TBMM'deki parti gruplarını ziyaret edeceğini aktaran Özel, asgari ücretin 39 bin liraya yükseltilmesini, en düşük emekli maaşının en az asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ve emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin de asgari ücret tutarında olmasını savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Ekonomik tedbirlere ilişkin iktidara çağrı yapan Özel, şunları kaydetti:

"Eşel mobil devam etmelidir, yüzde 20'lik KDV 1'e düşürülmelidir, çiftçilerin kredi borç faizleri silinmeli, anapara yapılandırılmalıdır. Çiftçilere uygulanan haciz işlemleri durdurulmalıdır, çiftçilere uygun kredi imkanları acilen sağlanmalıdır. Asgari ücret ve emekli maaşı dahil tüm ücretlere ara zam yapılmalıdır. Ücretlerin bu enflasyon yükünü taşıması artık mümkün değildir. Esnafa ve firmalara Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredi verilmelidir. KGF'yi doğru yerde kullanan, istihdamı koruyan, ihracatı sürdüren, batmaktan kurtulanlara helali hoş olsun ama KGF'yi önüne gelene böyle dağıttılar. Yatlar, kotralar, jetler, villalar alındı ve bunlar yüzde 8'den ödediler. Ama esnaf kefaletten yüzde 9'la alınanlar, yüzde 23-25'le artırılıp faiz geri ödendi. Onun için burada adil olunmasını, doğru bir seçicilikle ihtiyaç olana KGF'nin verilip, zenginleşmek için ya da lüks yatırım araçlarına dönüşmesi için istismarına engel olmak lazım. Elektrik ve doğal gaz desteği hem esnafa, üreticiye, hem de yoksullara sağlanmalı, sosyal yardımda hane gelirine göre kademeli değişen nakit destek sistemine derhal geçilmelidir."

İspanya'da, İran'da yaşananların ardından enflasyonun artmaması için 5 milyar avroluk ekonomik destek paketinin açıklandığını aktaran Özel, "CHP ne yapılması gerektiğini yazdı ve söyledi. Gelince ne yapacak? Dünyada siyasi akrabalarımız ne yapıyorsa aynısını yapacak. Bu kardeşleriniz Pedro Sanchez'den geri kalmayacak. Bunu herkes böyle bilsin." sözlerini sarf etti.

"Bu ara seçim, erken seçimi getirecek"

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'nda yer alan "siyasi tutuklular ve kayyum uygulamalarına yönelik önerilerin" henüz hayata geçirilmediğini belirterek, bu durumu eleştirdi.

Ekonominin ve Türkiye'nin güvenliğinin demokrasiye bağlı olduğunu söyleyen Özel, "Bu düşünce ve görüşlerle partimizin aldığı bir kararla muhalefet partilerini ziyaret etmeye başladık. Dün DEM Parti'yi ziyaret ettik. Yarından itibaren, cumartesi hariç haftaya Salı gününe kadar pazar dahil toplam 12 siyasi parti ziyareti planlanmıştır. Mümkün olan en çok sayıda siyasi partiye, muhalefet partisine bu ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. İran Savaşı'nı, Türkiye dış politikasında yapılan yanlışları, Trump'a teslimiyetin yarattığı zorlukları, ekonomi noktasında Ekonomi Eşgüdüm Konseyimizin önerilerini paylaşıyoruz." diye konuştu.

Dün gerçekleştirdiği DEM Parti ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, bir an önce "siyasi etik yasası"nın çıkarılmasını önerdiklerini, DEM Parti'nin de bu öneriye destek verdiğini aktardı.

Ara seçim tartışmalarını anımsatan Özel, Anayasa'ya göre ara seçimin yapılması gerektiğini ancak iktidarın bundan kaçtığını ileri sürdü.

Ara seçimin kaçınılmaz olarak yapılacağı dönemde olduklarını söyleyen Özel, "Bu ara seçim yapılacak. Yapılması için görevi olan TBMM Başkanı da görevini yapacak, Komisyon da yapacak, Genel Kurul da yapacak. ya da AK Parti ara seçimden kaçan, sandıktan korkan, Afyon'un, Kastamonu'nun, İstanbul'un, Kocaeli'nin, Hatay'ın karşısına çıkamayan, milletten kaçan korkaklar olarak tarihe geçecek. Hodri meydan. Haydi bakalım. Bu ara seçim, erken seçimi getirecek." diye konuştu.

(Bitti)