Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki haftaya ertelenen zeytin yasasına hep birlikte direnmek üzere tüm Türkiye'den geçtiğimiz haftalarda gelen herkesi yine Meclis'e bekliyoruz." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Pençe-Kilit Harekat Bölgesindeki mağarada metan gazından zehirlenerek şehit olan 12 asker için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Konuyla ilgili çok sayıda sorunun gündeme geldiğini belirten Özel, "Bir ihmal, hatalar zinciri olduğu değerlendiriliyor. Şüphesiz alınması gereken dersler var ama bu derslerin çoktan alınmış olması gerekiyordu. Cevaplanması gereken sorular var ama bu cevapların çoktan bulunmuş olması gerekiyordu." diye konuştu.

Şehitlerin defin işlemlerinin ardından konuyu Meclis gündemine getireceklerini bildiren Özel, Milli Savunma Bakanlığı bir tahkikat başlatıldığını söylemesine karşın konunun Meclis eliyle araştırılması halinde cevap aranan konuların aydınlanacağını belirtti.

Metan gazından zehirlenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın burs verdiği öğrenci olduğunu anlatan Özel, "CHP Grubu olarak şehidimizin burs vermekte olduğu evladımızın bursu kesilmeyecek. O bursu biz üstleniyoruz." diye konuştu.

Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davaya devam edildiğini anımsattı.

Davanın dün öğlene kadarki bölümünü takip ettiğini bildiren Özel, "Hiçbir kurum, kişi yargılanmaktan muaf olamaz. Ama adil, hızlı bir yargılamanın ve tüm delillerin hakkaniyetle sorgulandığı bir yargılamanın takipçisi olacağız. Dün oradaydık, bugün oradayız. Dava boyunca hem ilgili komisyondaki arkadaşlarımız hem Bolu milletvekilimiz orada olacak. Ben de programım elverdiğince davanın kritik kavşaklarında gidip orada olmaya ve oradaki ailelerin adalet arayışını takip etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin şikayetleri olduğunu söyleyen Özel, davada yargılanması gereken bazı isimlerin dava kapsamında olmadığını ileri sürdü.

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Özel, şunları söyledi:

"Meclis kapatmadan bu yasayı çıkarıp gitmek istiyorlar. Diyor ki, 'CHP bu yasaya karşı ise Anayasa Mahkemesi'ne gitsin.' Gideceğiz elbet. Ne olacak biliyor musunuz? Biz Anayasa Mahkemesi'nde beklerken koordinatları belirtilen yerdeki binlerce, on binlerce zeytin ağacı kesilecek. Orada maden araması başlayacak. Anayasa Mahkemesi 9 ay sonra bunu Anayasa'ya aykırı bulacak. Hükümete de bunu düzeltmesi için 9 ayda süre verecek. Ama iş işten geçmiş olacak. Bu mücadeleyi önümüzdeki haftaya ertelenen bu zeytin yasasına hep birlikte direnmek üzere tüm Türkiye'den geçtiğimiz haftalarda gelen herkesi yine Meclis'e bekliyoruz. Zeytine sahip çıkmak için bu büyük mücadeleyi Meclis kapanmadan, gerekirse Meclis'i kapatmamak pahasına vermek için herkesi mücadeleye çağırıyoruz."

"CHP'li belediyelere bir şey bulmak üzere yapılan soruşturmalar"

En düşük emekli aylığına yapılması planlanan zamma tepki gösteren Özel, "Emekli maaşına 2 bin 400 lira zam yaptılar. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira. Yani bundan sonra yıl sonuna kadar emekliler 16 bin 881 lira alarak geçinmeye çalışacaklar. Verilen zam günlük 80 lira. Verdiği zam, bir tas çorba almıyor." diye konuştu.

Özel, 3 kanun teklifi hazırladıklarını belirterek, "Bunlardan biri tanesi asgari ücretin 30 bin 205 lira olmasını öneren asgari ücret kanun teklifimiz. Diğer yandan en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesiyle ilgili kanun teklifimizi verdik. Memur emeklileri açısından bir seyyanen zam beklentisi var. 16 bin seyyanen zam bütün memur emeklilerinin beklentisi Onunla ilgili de kanun teklifimizi hazırladık. Bir kenarda duruyor. Bir yandan da kamu işçileri çerçeve sözleşme bekliyorlar. Bunun için HAK-İŞ'in, TÜRK-İŞ'in başlattıkları bir eylemlilik, bir mücadele takvimi var. Onu yakından takip ediyoruz, destekliyoruz." açıklamalarında bulundu.

"19 Mart'ta bu milletin geleceğine bir darbe yaptılar." diyen Özel, 5 Temmuz'da da yeni bir utancın bu millete yaşatıldığını ileri sürdü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınma süreçleri ve haklarında yürütülen soruşturmalara ilişkin eleştirilerini sıraladı.

Özel, "Bir suç varsa suçtan delili delilden şüpheliyi bulursun cezalandırırsın. Ama CHP'li belediyelere bir şey bulmak üzere yapılan soruşturmanın sonucu bu." ifadesini kullandı.

(Sürecek)