Özdağ: Mansur Bey 'Belediye başkanı kalıp çöpleri temizleyeceğim' diyorsa onun meselesi

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması konusundaki çağrı ve ısrarlarını sürdüren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak yeni bir çıkış geldi. Özdağ katıldığı canlı yayında "Mansur Bey aday olmak istemiyorsa olmaz ne yapalım. 'Belediye başkanı kalıp çöpleri temizleyeceğim' diyorsa o da onun meselesi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret eden ve son dönemde 6'lı Masa'ya Yavaş'ı aday göstermesi konusunda çağrı üstüne çağrı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında sarf ettiği sözlerle yine gündem yarattı.

"MANSUR BEY ADAY OLMAK İSTEMİYORSA İSTEMİYOR NE YAPALIM"

Sunucunun "Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir talebiniz ya düşünceniz var mı?" sorusuna Özdağ, "Aylardan beri Mansur Bey'i benim dışımda destekleyen biri yok. Benim kadar Mansur Bey kendisini desteklemiyor ama benim de bir sınırım var. Mansur Bey aday olmak istemiyorsa, aday olmak istemiyor ne yapalım.

"CUMHURBAŞKANI OLMAK AYNI ZAMANDA BİR İDDİAYI GEREKTİRİR"

Ben belediye başkanı olarak kalıp İstanbul'un, Ankara'nın çöplerini temizleyeceğim diyorsan o da onun meselesi. Ama cumhurbaşkanı olmak aynı zamanda bir iddiayı gerektirir. Sayın Mansur Yavaş'ın bu iddiayla Türk halkının önüne çıkıp destek istemesi lazım.

"KEMAL BEY'DEN İZİN ALMADAN ADAY OLAMIYORSANIZ..."

'Ben Kemal Bey'den izin almadan cumhurbaşkanı adayı olmam...' Eğer Kemal Bey'den izin almadan aday dahi olamıyorsanız bu ülkeyi yönetme iddiasına zaten sahip olamazsınız. O yüzden Mansur Bey'in artık cesur davranmasının zamanı gelmiştir" yanıtını verdi.