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Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti; sosyal medyada bu sözleri yeniden gündem oldu

Politika Haberleri

Ümit Özdağ'ın seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı siyaset kulislerinde yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından Özdağ'ın geçtiğimiz günlerde sarf ettiği; "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar. HDP desteğiyle kazanırsa 2024'te yerel seçimler olur. Yerel seçimlerde HDP büyük bir atılım yapar ve belediye başkanlıklarının büyük bir kısmını ele geçirir. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı PKK desteği isterler." ifadeleri yeniden gündem oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı. İki parti arasında 7 temel ilkeden oluşan bir protokol imzalandı.

Bu gelişmenin ardından Özdağ'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir konuşma gündem oldu. Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını yorumladığı açıklamasında, "Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP ile desteğiyle kazanır. HDP desteğiyle kazanırsa 2024'te yerel seçimler olur. Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar ve belediye başkanlıklarının büyük bir kısmını ele geçirir. Ve örgütle HDP arasındaki etkileşim yoğunlaşır.

HDP desteğiyle geldiği için ve devam ettiği için bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerde karışıklık çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler. Ve Türkiye iç savaşı başlar."

Söz konusu açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar Özdağ'ın sözleri arasındaki çelişkiye dikkat çekti. O yorumlardan bazıları:

Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti; sosyal medyada bu sözleri yeniden gündem oldu

Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti; sosyal medyada bu sözleri yeniden gündem oldu

Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti; sosyal medyada bu sözleri yeniden gündem oldu

Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti; sosyal medyada bu sözleri yeniden gündem oldu

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

N. Harp:

hersey ne icin oldugunu anladik

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