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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması

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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İsrail'in 1948'den bu yana Ortadoğu'da kan ve gözyaşına neden olduğunu belirterek, Filistin'e yönelik saldırıları ve ABD'nin rolünü eleştirdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "İsrail kurulduğu 1948'den bu tarafa Orta Doğu coğrafyasında kan ve gözyaşı dinmiyor." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Mescidi Aksa'yı siyonist İsrail işgalinden kurtarmanın ve korumanın Müslüman Türk milletinin görevi olduğunu belirten Özdağ, "İsrail kurulduğu 1948'den bu tarafa Orta Doğu coğrafyasında kan ve gözyaşı dinmiyor. Siyonist sapkınlar, arzı mevut ideallerini gerçekleştirmek için kan dökmekten ve öldürmekten bir türlü vazgeçmiyor. Yıllardır abluka altına aldıkları Filistin halkının hayatını zindana çevirerek aşama aşama topraklarını işgal eden siyonist zihniyet, bu faaliyetlerini elbette tek başına yapmıyor. Şantajla ele geçirdikleri ABD yönetimini kendilerine hizmet ettiren Siyonist yapı, ABD halkının kaynaklarını kullanarak İsrail'in işgal ve katliamlarına her türlü desteği veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına da işaret eden Özdağ, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein belgeleriyle ABD Başkanı Donald Trump'ı köşeye sıkıştıran Siyonist örgütün, İsrail'e tehdit gördüğü İran'ı indirmek için elinden geleni yaptığını ama başarılı olamadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşmaları'na katılmak zorunda olduğu yönündeki açıklamasını anımsatan Özdağ, "İsrail'in katliamlarını ve işgal girişimlerini meşrulaştırma amacı taşıyan bu açıklama, Türkiye açısından sert şekilde reddedilmesi gereken bir açıklamadır." dedi.

Kaynak: AA / Adem Balta
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