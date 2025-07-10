Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor

Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
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Özdağ: Ekrem İmamoğlu görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor
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Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Özdağ "Ekrem başkan bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor" dedi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Ekrem başkan bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor" dedi.

ÖZDAĞ İMAMOĞLU'NU SİLİVRİ'DE ZİYARET ETTİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Özdağ, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem Bey'in yargılanmasının TRT'den naklen yayınlanması konusunda destek verdi. Sayın Erdoğan da kendisine bu soru sorulduğu zaman olumlu bir yaklaşım sergiledi. Böyle bir açılımın gerçekleşmiş olması iyi.

"SESİNE VE GÖRÜNTÜSÜNE AMBARGO KONULUYOR"

Ancak hâlâ sayın Ekrem İmamoğlu'nun sesine ve görüntüsüne ambargo konuluyor. Suçlu değil, henüz yargılanma aşamasında ve anayasaya göre herkesin sahip olduğu haklara sahip. Suçu kanıtlanmamış bir insanın sesini ve görüntüsünü nasıl yasaklarsınız?

"ÇOK HAKLI BİR TALEP"

Bu noktada Ekrem Başkan bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Çok haklı bir talep. Biz de bu talebin kamuoyuna aktarılması ve desteklenmesi konusunda yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Sanane çakma Wilders avukatı mısın sen İmamoğlunun, bırak boş işleri.

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Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

Hırsız savunucuları çoğaldıda çoğaldı

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Haber YorumlarıMGk:

Yeni ayakçısıda bu heralde

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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Kendileri yazıp kendileri oynayacaklar. O yüzden konulmasına müsade edilmiyor. Zamanında kadir topbaş ile melih gökçek için de bir dünya belge vardı. Hangisine işlem yapıldı. İkisi de vakıflar ve ihaleler derken neler yaptılar. Nerde soruşturma? Parti ayırtetmeksizin kim çalarsa bütün sülalesinin mal varlığına el koyulması lazım. Ekrem, Melih, kadir, Binali.... Halk artık gözünü açmalı. Çalışıyor ama çalıyor mantığını kenara bırakın. Zaten çalışsın diye seçtik ve maaş ödüyoruz. Çalamazz ASLA

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Hadi silkeleyin diyordu? Ne oldu? Silkrlediler de şimdi talepler de mi bulunuyor....

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