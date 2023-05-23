Özdağ'dan Sinan Oğan'a bomba gönderme: Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz

2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği merak konusu olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ kararını açıklayacağı toplantıyı yarına ertelerken, Sinan Oğan'ın ilk tur öncesi "Cehennemin kapılarını kapatacağız" sözlerine de gönderme yaptı. Özdağ, "Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hala çalışıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda kimi destekleyeceklerine dair kararını bugün açıklaması beklenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düzenlediği basın toplantısında "Süreç sonuçlanmadığı için bugün akşam Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız. Anlaşırsak yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapacağız" diye konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TOPLANTIYA DAMGA VURAN GÖNDERME

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşarak seçimin kilit ismi haline gelen Sinan Oğan'ın dün yaptığı açıklamayla 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğini duyurmasıyla ilgili de konuşan Özdağ dikkat çeken bir yorumda bulundu.

"BU NOKTADA SİNAN BEY İLE FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ"

Özdağ, Sinan Oğan'ın ilk tur öncesi "Cehennemin kapılarını kapatacağız" sözlerine gönderme yaparak "Sinan Bey'in kendi takdiridir. Zafer Partisini bağlamamaktadır. Bu noktada Sinan Bey ile farklı düşünüyoruz. Kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyoruz biz bu konuyu ve üzerinde durmuyoruz. Biz Sinan Bey ile yola çıkarken cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık. Biz cehennemin kapılarını kapatmaya hâlâ çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU DA BENZER BİR GÖNDERME YAPMIŞTI

Öte yandan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Sinan Oğan'ın kararı sonrası yaptığı değerlendirmede benzer bir göndermede bulunmuştu. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!" ifadelerini kullanmıştı.