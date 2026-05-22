Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile bir araya geldi

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Özgür Özel'in mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek, demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Özel ve Özdağ, açıklamada bulundu. Özgür Özel, "Sayın Genel Başkan 6 günlük yoğun bir çalışma programı için Antalya'ya gitti ve haberi alır almaz dakikalar için geri döndü. Bizi ziyarete geldi. Ben kendisine, kıymetli ekibine bu anlamda, bu tarihi ve hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından hem de Türkiye demokrasisi açısından böyle kritik bir günde yaptığı dayanışma ziyareti için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KABUL EDİLEBİLECEK BİR HUSUS DEĞİLDİR'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise "Demokrasinin ağır bir krizden geçtiğini görüyorduk. Bugün bu kriz zirveye çıktı. 'Bütün siyasi partileri kapatalım, bir tek parti seçime girsin' atmosferi adeta oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'nin önüne bir çıkış stratejisi koyamayan, bir seçim stratejisi oluşturamayan iktidarın şimdi hukuku kullanarak muhalefeti tasfiye etmek için ardı ardına operasyonlar geliştirdiğini görüyoruz. Aday olanlar tutuklanıyorlar. Siyasi partiler bölünmeye çalışılıyor, kapatılmaya çalışılıyorlar, baskı altına alınmaya çalışılıyor. Bütün bunlar yapılırken şu da söyleniyor, 'Ama hukuk bir karar aldı. Bu karar uygulanmalı. Ona saygı gösterilmeli.' Evet tabii ki hukuka saygı gösterilmeli ama önce iktidar Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayarak hukuka saygı göstermeli ki sonra diğer partilerden ve vatandaşlardan da mahkemelerin aldığı kararlara uyulmasını bekleyebilsinler. Ama bugün Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan, onları uygulamayı reddeden bir iktidar var. Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken; herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek, demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir" dedi.

'DEVLETİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ'

Ümit Özdağ, "Biz devleti ve demokrasiyi savunmak için bugün buradayız. Bakın altını çizerek söylüyorum; devleti ve demokrasiyi savunmak için buradayız. Bugün bunu yapan yarın başka neler yapmaz? Ama Türkiye Kuzey Kore olmaz, Türk halkı Kuzey Kore halkı değil. Türkiye Rusya olmaz. Türkiye halkı Rus halkı değil. Türk halkı demokrasiye inanmış bir halk. Türk halkı demokrasiye olan derin inancını da birçok kez ortaya koymuş bir halk. Bu zor bir süreç. Sayın Genel Başkana ve bütün Cumhuriyet Halk Partililere bu zor süreçten geçerken biz de Zafer Partisi ve Zafer Partililer olarak desteğimizi beyan etmek için gecenin bu saatinde buradayız. Keşke hiç böyle bir karar alınmasaydı, keşke demokratik hukuk devleti bütün olağan akışı içerisinde işleseydi. Sayın Genel Başkanım, size ve arkadaşlarınıza içtenlikle demokrasi ve hukuk mücadelenizde başarılar dilerim. Biz de bu mücadelenin içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

