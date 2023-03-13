Özdağ'dan AK Parti ile HÜDA Par görüşmesine sert tepki: FETÖ ile işbirliği kadar vahim bir durumla karşı karşıyayız

AK Parti'nin HÜDA PAR ile görüşmesine bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özdağ, "FETÖ ile işbirliği kadar vahim bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyetini yıkmayı, topraklarının bir bölümü üzerinde şeriat ile yönetilen bir Kürdistan kurmayı hedefleyen Hizbullah/ HÜDA-PAR, AK Parti ile işbirliği yaparak TBMM'ye girecekmiş." ifadelerini kullandı.

Ak Parti, seçimlere sayılı günler kala Cumhur İttifakı'nı genişletmek için adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda temaslarına devam eden Ak Parti, Yeniden Refah ve HÜDA PAR ile görüşmelerini sürdürüyor.

"PARLAMENTO SEÇİMLERİNE BİRLİKTE GİRME KONUSUNDA ANLAŞTIK"

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'na katılması beklenen HÜDA PAR'ı ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan Kurtulmuş, "Bizi ortak bir noktaya getiren ilkelerimizdir. Görüşmelerimizi bugün devam ettirdik, netleştirdiğinde bu işin şekli nasıl olacağı sizlerle paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu ise, "Parlamento seçimlerine birlikte girme konusunda anlaşmaya vardık. Bunun nasıl olacağını belirleyeceğiz." dedi.

ÖZDAĞ'DAN AK PARTİ İLE HÜDA PAR GÖRÜŞMESİNE SERT TEPKİ

Ak Parti'nin HÜDA PAR ile görüşmesine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "FETÖ ile işbirliği kadar vahim bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyetini yıkmayı, topraklarının bir bölümü üzerinde şeriat ile yönetilen bir Kürdistan kurmayı hedefleyen Hizbullah/ HÜDA-PAR, AK Parti ile işbirliği yaparak TBMM'ye girecekmiş." ifadelerini kullandı.