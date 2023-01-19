Özdağ, Bahçeli hakkında öyle bir şey anlattı ki sunucunun gözleri fal taşı gibi açıldı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, konuk olduğu programda MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Programın bir yerinde sunucunun "Ajan mısınız?" şeklindeki sorusuna Özdağ, "Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanıyım. Kurmuş olduğum bazı düşünce kuruluşları var. Devlet Bahçeli de bu düşünce kuruluşlarını finansal olarak destekledi" yanıtını verdi. Sunucu aldığı bu cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Son dönemlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki atışma siyasetin en önemli gündem maddelerinden biri... Özdağ'ın katıldığı son programdaki söylemleri ise ikili arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek.

SUNUCUYU ŞAŞIRTAN YANIT

Katıldığı yayında sunucunun kendisine "Ajan mısınız?" sorusu üzerine konuşmaya başlayan Özdağ, "Hayır. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanıyım. Kurmuş olduğum bazı düşünce kuruluşları var. Devlet Bahçeli de bu düşünce kuruluşlarını finansal olarak destekledi" ifadelerini kullandı. Bu cevap karşısında sunucunun büyük bir şaşkınlık yaşadığı görüldü.

"CİDDİYE ALINIR BİR TARAFI YOK"

Özdağ konuşmasını şöyle sürdürdü: "Geçmiş yıllarda MHP'nin Türk dünyası politikasını şekillendirmem istendi. Hoş paranın hepsini vermediler, bir bölümünün üzerine yattılar onu da söyleyeyim. Bahçeli'nin bu söyledikleri doğruysa ben ona sorarım: 'Beni 3 kez vekil adayı, 2 kez vekil yaptınız. Oylarınızı Gaziantep'te yüzde 128 artırdım. Sonra genel başkan yardımcısı yaptınız. Allah aşkına siz hep istihbarattan mı seçiyorsunuz o zaman vekillerinizi, yardımcılarınızı.' O sebeple Bahçeli'nin bu söylediklerinin hiç ciddiye alınır bir tarafı yok."