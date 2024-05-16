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"Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket

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İYİ Parti'den istifa ettikten sonra yeni parti kurma hazırlıkları yapan Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili çarpıcı bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Yavuz Ağıralioğlu parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 75.3'ü hayır yanıtını verirken, yüzde 7.8'lik kesim ise Ağıralioğlu'na parti kurması halinde oy vereceğini belirtti.

İyi Parti'den olaylı bir şekilde istifa ettikten sonra yeni parti kurma hazırlıklarına başlayan Yavuz Ağıralioğlu hakkında ASAL Araştırma tarafından çarpıcı bir anket yapıldı.

YÜZDE 75'LİK KESİM "OY VERMEM" DİYOR

Ankette vatandaşlara "Yavuz Ağıralioğlu parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 75.3'lük kısmı 'Hayır' yanıtını verirken yüzde 7.8'lik kesim ise Ağıralioğlu'na parti kurması halinde oy vereceğini belirtti. 2 bin kişinin katıldığı ankette yüzde 4.7'lik kesim ise kararsız olduğunu ifade etti.

İşte ASAL Araştırma'nın anketi;

'Oy verir misiniz?' diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti Yaşam Politika Haberler

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Yorumlar (3)

cengiz çetin:

Ben inanmıyorum o ankete. Sayın Yavuz Ağıralioğlunun güzel düşünceleri fikirleri var. Yeni bir umut aşılıyor. Heyecan veriyor. Şimdiki mevcut duruma bakarsak insanlara yeni bir umut lazım. Mevcut iktidar ve muhalefet umut vermiyor.

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Güven önemlş:

taş yerinde ağırdı

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M.Salih Karaman:

Kesinlikle ben de inanmıyorum bu anket sonucuna . diyelim ki anket doğru ise kusura bakmayın Türkiye diye bir ülke yok ve ufak bir kıvılcım ile tarih kitaplarında artık TÜRKİYE ismini duyarız.

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