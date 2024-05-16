'Oy verir misiniz?' diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket

İyi Parti'den olaylı bir şekilde istifa ettikten sonra yeni parti kurma hazırlıklarına başlayan Yavuz Ağıralioğlu hakkında ASAL Araştırma tarafından çarpıcı bir anket yapıldı.

YÜZDE 75'LİK KESİM "OY VERMEM" DİYOR

Ankette vatandaşlara "Yavuz Ağıralioğlu parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 75.3'lük kısmı 'Hayır' yanıtını verirken yüzde 7.8'lik kesim ise Ağıralioğlu'na parti kurması halinde oy vereceğini belirtti. 2 bin kişinin katıldığı ankette yüzde 4.7'lik kesim ise kararsız olduğunu ifade etti.

İşte ASAL Araştırma'nın anketi;