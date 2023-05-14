Oy sayımı devam ederken Sinan Oğan'dan Kürtçe paylaşım

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oy sayımı devam ederken sosyal medya hesabından Kürtçe bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Kürtçe'de "Güz" anlamına gelen "Payız" kelimesine yer veren Oğan, "Payız is coming" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde sandıkların kapanmasıyla oy sayımı başladı. Cumhurbaşkanlığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasında mücadele devam ediyor.

TEK CÜMLELİK PAYLAŞIM

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Oğan, paylaşımında Kürtçe'de "Güz" anlamına gelen "Payız" kelimesini kullandı. Tek cümlelik tweet'te Oğan, "Payız is coming" ifadelerini kullandı.

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM"

Oğan sandıkların kapanmasının ardından ise şu paylaşımı yaptı: "Sevgili vatandaşlarım, tarihi önemi haiz seçimleri demokratik Türkiye'nin geleceği için tamamladık. Tüm yurttaşlarımızı kutluyorum. Şimdi de son oylar sayılıncaya kadar sandıklara sahip çıkma zamanı. Sandıklara sahip çıkalım"