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Oy kullanan Meral Akşener'den ilk sözler: Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder

Politika Haberleri

İYİ Parti lideri Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için İstanbul'da oyunu kullandı. Akşener, "Milletimiz için hayırlısı olsun. İnşallah Allah gönlümüzdekini nasip eder. Ankara'ya geçiyorum şimdi." dedi.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için bugün sandık başında. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, 17.00'de sona erecek.

"HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de oyunu Üsküdar'daki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yapan Akşener, "Oyumuzu kullandık. Hepimiz için önemli. Gençlerin geleceği açısından önemli bir seçim. İnşallah milletimize hayırlı olur. İnşallah Allah gönlümüzdekini nasip eder." dedi.

Oy kullanan Meral Akşener'den ilk sözler: Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder

ANKARA'YA GİDİYOR

Öte yandan Akşener, gazetecilere seçimi takip etmek üzere İstanbul'dan Ankara'ya geçeceğini söyledi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Meral Akşener Seçim 2023 İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Yusuf GÜÇLÜ:

Gönlündeki aday Recep Tayyip Erdoğan'mı?

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Carsambali:

Gonlunde Kilicdaroglu olmadigini bilmeyen varmi...

Cevap Yaz1128Yayından Kaldır
500
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