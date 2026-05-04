Erzincan'da Binali Yıldırım'a Övgü ve Mimik Tartışması: Kabadayı'dan Teşkilata Çağrı

Erzincan'da düzenlenen programda AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı'nın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a yönelik övgü dolu sözleri ve Yıldırım'ın kameralara yansıyan mimikleri sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve tartışma konusu oldu. Bu görüntünün ardından teşkilat toplantısında partililere seslenen Kabadayı, Binali Yıldırım'ın Erzincan ve Türkiye için önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, teşkilat mensuplarına sahada daha özgüvenli hareket etmeleri ve dezenformasyona karşı daha güçlü duruş sergilemeleri çağrısında bulundu.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı'nın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a yönelik övgü dolu ifadeleri ve Yıldırım'ın program sırasındaki yüz ifadesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Erzincan'da düzenlenen programda Alpay Kabadayı, konuşmasının büyük bölümünü Binali Yıldırım'a ayırarak Yıldırım'ın hem Erzincan hem de Türkiye için önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

Kabadayı, konuşmasında Yıldırım döneminde hayata geçirilen projelerin vatandaşlar tarafından bilindiğini ve takdir edildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapmış olduğunuz projeler vatandaşlarımızın dilinde. Attığınız her imza bizim için gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sürdüğü sırada kameralara yansıyan Yıldırım'ın mimikleri ve vücut dili, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Yaklaşık 1 dakika 21 saniye süren görüntülerde Yıldırım'ın zaman zaman değişen yüz ifadesi bazı kullanıcılar tarafından "sıkılma" veya "rahatsızlık" şeklinde değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise bunun uzun süren protokol konuşmalarında doğal bir durum olduğunu savundu.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim Kabadayı'nın konuşmasını "nezaket ve vefa göstergesi" olarak yorumlarken, diğer bir kesim Yıldırım'ın mimiklerinin "uzun övgü konuşmasına verilen doğal bir tepki" olduğunu öne sürdü. Tartışmalar kısa sürede yerel siyasetin gündem başlıkları arasına girdi.

Program sonrası görüntülerin dijital platformlarda geniş yankı uyandırmasının ardından, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı'nın daha sonra düzenlenen teşkilat toplantısında partililere seslendiği öğrenildi.

Toplantıda konuşan Kabadayı, teşkilat mensuplarına sahada daha aktif ve özgüvenli olmaları gerektiğini belirterek, dezenformasyon ve olumsuz propagandalara karşı daha sert ve hızlı şekilde karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

Kabadayı, teşkilatın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, "Biz değerlerimize her zaman saygılıyız. Büyüklerimizin her zaman başımızın üstünde yeri var. Onları her zaman değerli kılacağız" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 14-15 aylık süreci değerlendiren Kabadayı, yaşanan zorluklara rağmen geri adım atmadıklarını ifade ederek, teşkilatın sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

"Bazen hastalıkları görmezden geldik, bazen sesimiz kısıldı, bazen üşüdük ama davamızdan bir an olsun geri adım atmadık" diyen Kabadayı, bu davanın "hak ve hakikat davası" olduğunu ve Türkiye'nin geleceği için büyük sorumluluk taşıdıklarını dile getirdi.

Dünyada ve çevre bölgelerde yaşanan gelişmelere de değinen Kabadayı, Türkiye'nin huzur ve istikrarını korumak için teşkilat mensuplarına önemli görevler düştüğünü belirtti. Sahada karşılaşılan olumsuz söylemlere karşı daha güçlü bir iletişim kurulması gerektiğini ifade eden Kabadayı, teşkilatın bu süreçleri birlik içinde aşacağını kaydetti.

Programda gündem olan görüntüler ve sonrasında yapılan açıklamalar, Erzincan siyasetinde günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı