Kartalkaya Yangınıyla İlgili Rapor Başsavcılığa Sunuldu
Adalet Bakanı Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduklarını açıkladı.
Adalet Bakanı Tunç: "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika