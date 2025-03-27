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Kartalkaya Yangınıyla İlgili Rapor Başsavcılığa Sunuldu

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Adalet Bakanı Tunç, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç: "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuştur." - ANKARA

Kartalkaya Yangınıyla İlgili Rapor Başsavcılığa Sunuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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