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Otel Yangınında Duygusal Anlar: Duygu Can Sarıtaş'ın Oğlunun Ses Kaydı Dinletildi

Otel Yangınında Duygusal Anlar: Duygu Can Sarıtaş'ın Oğlunun Ses Kaydı Dinletildi
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TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınını araştırma komisyonu, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını dinlerken duygusal anlar yaşandı. Duygu Can Sarıtaş, oğlunun son ses kaydını komisyona dinletti.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda duygusal anlar yaşandı

ANKARA - TBMM Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda, yangında eşini ve çocuklarını kaydeden Duygu Can Sarıtaş'ın oğlunun son ses kaydını dinletmesi ile duygusal anlar yaşandı.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon, Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını dinledi. Otel yangınında eşini ve çocuklarını kaydeden Duygu Can Sarıtaş, oğlunun son ses kaydını komisyona dinletti. Duygusal anların yaşandığı o anda hayatını kaybedenlerin yakınları ve bazı milletvekilleri gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - Politika
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