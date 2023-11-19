Osmanlı Ocakları Yerel Yönetim Seçimlerinde Bağımsız Adaylar Çıkaracak

ANKARA (İHA) – Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Yerel yönetim seçimlerinde Ocak Partisi olarak bütün illerde bağımsız bir şekilde kendi partimizin bünyesinde adaylarımızı çıkarma kararı aldık" dedi.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, partisinin Sincan İlçe Başkanlığı binasında basın açıklamasında bulundu. Canpolat, 16 ay sonra Alındı Belgesinin verilmesini seçimlere katılma konusunda engel olarak değerlendirdiklerini söyleyerek, "Hemen yerel seçimlere katılabilmek için hızlı bir şekilde teşkilatlandık. Yurt genelinde 40'ın üzerinde illerde teşkilatlandık. Zaten Osmanlı Ocakları il ve ilçe teşkilatlarımız vardı. Bizim teşkilatlanmamız asla bizim için sorun teşkil edebilecek husus değildir. Bu yüzden de hızlı bir şekilde yurt genelinde teşkilatlanmamız bitti. Şimdi kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. İlçe kongrelerinden sonra il kongrelerimizi de hızlı bir şekilde bitirip daha sonra genel seçimlere müdahil olacağız. Yerel yönetim seçimlerinde Ocak Partisi olarak bütün illerde bağımsız bir şekilde hiçbir ittifakın günahına ortak olmadan, hiç kimsenin hatasına dahil olmadan kendi partimizin bünyesinde bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkarma kararı aldık" diye konuştu.

"FETÖ ve PKK ile iltisaklı olan siyasi partilerin Alındı Belgelerini alıp, seçimlere müdahil olmalarını hayretle ve utançla seyrettik"

Ocak Partisi'nin vatandaşlar karşısında bir değeri, kıymeti ve yeri olduğunun gözle görülür düzeyde olduğunu dile getiren Canpolat, "FETÖ ve PKK ile iltisaklı olan siyasi partilerin alındı belgelerini alıp, seçimlere müdahil olmalarını hayretle ve utançla seyrettik. Bizi engellemek isteyenler, yerli ve milli bir siyasi partinin önüne geçmeye çalıştığını hep beraber işitiyoruz, görüyoruz ve biliyoruz ki Türkiye'de oynanan oyunların hala devam ettiğini görüyoruz. Hala oyun oynuyorlar. Millete kumpas yapma derdindeler. Bu milletin özüyle şerh edilmiş Osmanlı medeniyetini yaşayıp ve yaşatmak isteyen, cumhuriyetin değerlerinde ecdadın izini süren bir Osmanlı Ocakları bünyesinde üyeleri tarafından kurulmuş Ocak Partisi'ni kimler neden durdurmak istiyor? Sorununuz, endişeleriniz nedir" açıklamasında bulundu.

"Hem içte hem de dışta çok ciddi bir şekilde ülkemizin istikrarlı büyümesini hep beraber göreceğiz"

Bölmeye, ayrıştırmaya, yok etmeye gelmediklerini belirten Canpolat, "Fikirlerini, duygu ve düşüncelerini, onların etnik kimliklerinin siyasi görüşlerini benimseyip kendi siyasi partimiz içinde herkesin ulvi değerlerini, ortak değerlerine saygı duyarak faaliyet yürütmeye çalışıyoruz. Ocak Partisi milletin ruhuyla şerh edinmiş bir medeniyeti, ahlaki ve siyasi duruşu her açıdan millete kazandırmaya, yeniden buluşturmaya çalışan bir siyasi anlayışı idrak etmiştir. Ocak Partisi'ni önümüzdeki yıllarda göreceğiz ki artık mecliste, belediye başkanlıklarında hatta kabinelerde; devletin çeşitli yerlerinde yerli ve milli vatandaşlarımızın görev yaptığını gördükçe kıvanç ve sevinç duyacağız. İsabetli kararlar neticesinde hem içte hem de dışta çok ciddi bir şekilde ülkemizin istikrarlı büyümesini hep beraber göreceğiz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafi açıdan son derece önemli bir coğrafyaya sahip olduğunu vurgulayan Canpolat, Türkiye'nin yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile ekonomik kriz yaşayabilecek bir ülke olmadığını kaydetti. - ANKARA