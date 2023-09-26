Osmangazi Belediye Başkanı İnegöl'deki Projeleri İnceledi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Belediyeler Birliği toplantısı için gittiği İnegöl ilçesinde devam eden projeler hakkında bilgi aldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından yapılan projeleri yerinde inceleyen Başkan Dündar, detaylı bilgiler aldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Belediyeler Birliği toplantısı için gittiği İnegöl ilçesinde devam eden projeler hakkında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'danbilgi aldı. İlçede bir dizi ziyaretgerçekleştiren Başkan Dündar, İnegöl Belediyesi'nin projelerini de yerinde inceledi.

Her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilen Bursa Belediyeler Birliği encümen toplantılarının bu ayki durağı İnegöl oldu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın ev sahipliğinde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın başkanlığında yapılan toplantıya; Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, Bursa Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mithat Uzun ve Birlik Saymanı Sıtkı Onuk katıldı.

İnegöl Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılan toplantı sonrası Birlik Başkanı Mustafa Dündar ve üye belediye başkanları, ilçede devam eden iki projeyi yerinde incelendi. İnegöl Belediyesi'nin Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı ile Merkez Park projelerini inceleyen başkanlara, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından bilgiler verildi. - BURSA