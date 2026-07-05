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Kahramanmaraş'a atanan Kaymakam Kılıç için veda programı düzenlendi

Kahramanmaraş'a atanan Kaymakam Kılıç için veda programı düzenlendi
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı görevine atanan Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçeye veda etti. Kılıç, görev süresince eğitim, sağlık, tarım ve orman yangınlarıyla mücadelede öncülük yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı görevine atanan Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ilçeye veda etti.

?Görev yaptığı süre boyunca ilçenin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, çözüm odaklı bir yönetim anlayışı sergileyen Kaymakam Abdüssamed Kılıç, eğitim, sağlık, tarım, sosyal hizmetler, altyapı yatırımları ve kırsal kalkınma projeleri alanında yürütülen çalışmalara öncülük etti. Kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çalışma kültürünün teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Kılıç, görev süresi boyunca okulları da sık sık ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

?Orman yangınlarında koordinasyonu sağladı

Geçtiğimiz yıl Osmaneli'nde geniş bir alanı etkileyen orman yangınlarında sahada görev alan Kaymakam Kılıç, yangının kontrol altına alınması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde mesai harcadı. Yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürüten Kılıç, evleri zarar gören afetzedeler için geçici barınma alanları ve konteyner konutların temin edilmesi sürecini takip etti. ?

Kaymakam Kılıç'ın ilçedeki görev süresinin sona ermesi nedeniyle düzenlenen veda programlarına kurum müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programlarda Kaymakam Kılıç'a ilçeye kazandırdığı hizmetler dolayısıyla teşekkür edildi. Abdüssamed Kılıç, düzenlenen uğurlama programının ardından yeni görev yeri olan Kahramanmaraş'a hareket etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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