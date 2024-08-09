Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes 'Neler oluyor?' diye sormaya başladı

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasilerin başında gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. 31 Mart yerel seçimleri sonrası istifası istendiği konuşulan Kabaktepe'nin bu sözlerle kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.

"BAZILARI SUSTUĞUMUZ KADAR İNSANLAR"

Kabaktepe, kafa karıştıran paylaşımında "Anladım ki; Bazı insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar. Oysaki, biz istediğimiz kadar hayatımızdalar. Göz yumduğumuz kadar dürüstler ve sustuğumuz kadar insanlar" ifadelerine yer verdi.

İşte Kabaktepe'nin o paylaşımı;

"KİMLERE MESAJ YOLLADIN?"

Kısa sürede çok sayıda bine yakın beğeni alan gönderinin altına "Osman bey neler oluyor öyle?", "Parti içi çatırdama sesleri sanki", "Ne oluyor, bir hareketlenmemi var içerde?", "Kimlere mesaj yolladın?" şeklinde yorumlar yapıldı.

ERDOĞAN RAPOR İSTEMİŞTİ

31 Mart yerel seçimleri sonrası Ekrem İmamoğlu'nu fark atarak İstanbul'da seçimleri kazanması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den özel bir rapor istediği iddia edilmişti.