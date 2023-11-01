Osman Kavala'dan cezaevindeki 6. yıl açıklaması: 'Hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim'

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, cezaevindeki 6. yılı nedeniyle açıklama yaptı. Kavala, "6 yıl boyunca suç işlediğime dair hiçbir delil olmadan cezaevinde tutuldum. Bunun sona ermesini beklerken, Yargıtay kararıyla hukuksuzluğun onanması ile infaz koşullarım ağırlaştı. Havel'in dediği gibi, 'en önemlisi umudu kaybetmemek'. Ülkemde hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim" dedi.

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala, cezaevindeki 6. yılını doldurması nedeniyle bugün yazılı bir açıklama yaptı. Kavala'nın avukatları aracılığıyla X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"6 yıl boyunca suç işlediğime dair hiçbir delil olmadan cezaevinde tutuldum. Bunun sona ermesini beklerken, Yargıtay kararıyla hukuksuzluğun onanması ile infaz koşullarım ağırlaştı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesinin, kendisi de hapis deneyimi yaşamış olan Vaclav Havel adına verdiği ödüle layık görülmem bana onur verdi. Ancak, Hamas'ın sivillere saldırı eylemi ve İsrail bombardımanının Gazze'de yarattığı felaket sevinmeme fırsat vermedi.

"ÜLKEMDE HUKUKUN EGEMEN OLACAĞINA DAİR UMUDUMU KAYBETMEDİM"

Filistin'de büyük acılara sebep olan terör ve şiddet ortamını besleyen adaletsizliklere karşı tüm uluslararası kuruluşların daha fazla duyarlılık göstereceklerini ve uluslararası hukuk normlarına uygun biçimde barışın sağlanması için güçlü bir inisiyatif alacaklarını umuyorum. Havel'in dediği gibi, 'en önemlisi umudu kaybetmemek'. Ülkemde hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim."