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Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek katıldığı canlı yayında "İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok ama çok büyük bir yolsuzluğun ve çok büyük bir vurgunun izahını yapacağız. Özel bir dosya açıklayacağız. Bu dosyayı gördükleri zaman bakalım vatandaşa ne cevap verecek. Tabutlar, konserler, ceset torbaları bile bu olayın gölgesinde kalacak" dedi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek katıldığı Beyaz TV canlı yayınında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında çok ağır iddialarda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR VURGUNUN İZAHINI YAPACAĞIZ"

Gökçek programda şu ifadeleri kullandı; "Çok kısa bir süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok ama çok büyük bir yolsuzluğun, çok büyük bir vurgunun inşallah izahını yapacağız. Çok özel bir dosya açıklayacağız. Bu dosyayı gördükleri zaman bakalım vatandaşa ne cevap verecekler.

"VATANDAŞLAR 'BUNU DA MI YAPTILAR?' DİYECEK"

Tabutlar, konserler, ceset torbaları... Bence gölge. Onlar bu işin gölgesinde kalacak. İnanamayacaksınız! Vatandaşımız görünce 'Bunu da mı yaptılar arkadaş?' diyecek. Yine vatandaşımıza çok dokunan bir mesele. Bu öyle üstünü kapatıp götürecekleri işlerden değil!"

Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımhmt Asln:

Önce babanınkileri açıkla

Yorum Beğen195
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Mansur Yavaş'ın tetikçiliği görevi jeliboncunun oğluna verilmiş demek

Yorum Beğen125
Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarıdenizsalman44:

önce kendi yaptıklarınızı açıklayın anka parktan tut başka yediklerinizi söyleyin

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Çıktığı kanalı nasıl satın almış, bir de ondan bahsediverse.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıErol Birol :

Yeter artık bu milleti aptal yerine koyduğunuz . Bırakın başkalarına çamur atmayı kendi pisliklerinize önce temizleyin.

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Haber YorumlarıZamla BOĞUŞANTÜRK:

Görüldüğü üzere sana/size kimse inanmıyor!

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