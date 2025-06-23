Orgeneral Metin Gürak, Slovakya Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
Türkiye'yi ziyaret eden Slovakya Genelkurmay Başkanı Daniel Zmeko, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde resmi bir karşılama töreni düzenlendi.
Generkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Slovakya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Zmeko ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Slovakya Genelkurmay Başkanı Danile Zemko ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Zmeko, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika