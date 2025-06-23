Orgeneral Metin Gürak, Slovakya Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Generkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Slovakya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Zmeko ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Slovakya Genelkurmay Başkanı Danile Zemko ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Zmeko, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA