Orgeneral Gürak ve Orgeneral Zmeko Ankara'da Bir Araya Geldi

Orgeneral Gürak ve Orgeneral Zmeko Ankara'da Bir Araya Geldi
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Slovakya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Zmeko'yu Türkiye'de resmi bir törenle karşıladı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Slovakya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Zmeko ile Ankara'da bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Slovakya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zmeko'yu Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Orgeneral Zmeko, her iki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Onur Kıtası'nı selamladı. Orgeneral Gürak ve Zmeko, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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