Haberler ›› Politika ›› Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti

Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti

Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti. Ziyarette, diğer askeri yetkililer de hazır bulundu.