Ordu'da cami kapısı tartışması: 6 kişiye ceza

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde cami kapısının değiştirilmesini istemeyerek tepki gösteren 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yeşilada Mahallesi Muhtarı Nihat Çekiç, AA muhabirine, 7-8 aydan bu yana yaşanan Merkez Camisi'nin kapısı meselesinin adeta fıkraya dönüştüğünü söyledi.

Hayırseverin, bir başka hayırsever köy sakininin yaptığı kapıyı söküp yenisini taktığını anlatan Çekiç, "Önceki kapıyla ilgili hayırsever 93 yaşında. Kendisi ağlıyor. Yani babalarımızı ağlatabilir miyiz, ağlatamayız. Gözyaşına dayanamadık, kapıyı tekrar söktük, öbür kapıyı taktık." dedi.

Çekiç, bunun üzerine yeni kapının takılmasını isteyen hayırseverin resmi makamlara başvurduğunu, Kaymakamlığın da söz konusu kapının tekrar yerine takılmasıyla ilgili bir karar verdiğini kaydetti.

İlçe Müftüsü ve jandarma ekibi ile bu işlem için caminin yanına gelindiğini aktaran Çekiç, bazı vatandaşların duruma tepki göstermesi üzerine kendisi dahil 6 kişi hakkında komisyon toplandığını belirtti.

Bu komisyonun kararı neticesinde Kabahatler Kanunu'na göre 6 kişiye "emre aykırı davranış"tan 1295'er lira ceza kesildiğini dile getiren Çekiç, mahalle sakinlerinin cezanın tebliğ edilmesi üzerine haklarını aramak istediğini, makbuzlarla yargıya itiraz başvurusunda bulunduklarını aktardı.

Çekiç, cezanın iptal olmasını temenni ederek, "İptal olmazsa da cezamıza razıyız." ifadesini kullandı.

Özellikle yaşlıların bu konuya tepki gösterdiğine işaret eden Çekiç, "Mahallemde, 'yeni kapı kalsın' diye insanlar istekli olsa tabii biz de onların dediğini yapardık. Ama vatandaşlar ne isterse onu yaptık. Biz onların temsilcisiyiz." diye konuştu.