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Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz'e 140 Milyon TL Yatırım Yaptı

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Kabadüz ilçesine yapılan 140 milyon liralık yatırımı açıkladı. Yapılan yatırımlar arasında asfalt ve beton yol çalışmaları, dış cephe iyileştirme projesi ve kayak merkezi projesi bulunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, turizmin gözde mekanlarından biri olan Kabadüz ilçesine 140 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

İlçelerde incelemelerde bulunan Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt ve beton yol ile buluşturulan Harami, Dişkaya, Musakırık Mahallelerini ziyaret etti. Ardından Çambaşı Paşa Konağı bağlantı yolunda incelemelerde bulunan Başkan Güler, bu ziyaretlerde vatandaş ve muhtarlarla bir gelerek halkın memnuniyetini ve taleplerini dinledi.

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yayla merkezinin cazibesin artırmak amacı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dış cephe iyileştirme projesinde incelemelerde bulunan Başkan Güler, Çambaşı esnafı ile de bir araya geldi. Kabadüz ilçesi Çambaşı Kayak Merkezi'nde devam eden otel çalışmaları da yerinde gören Başkan Güler, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olacak olan Göndeliç Tepesi'nde hayata geçirilecek proje hakkında da bilgiler aldı.

"Kabadüz'ün 5 katı kadar bütçesini yatırım olarak yaptık"

Kabadüz ilçesine yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Güler, "Hizmetlerin farkında olan bir halkımız var ve bu memnuniyet bizim şevkimizi daha da artıyor" dedi.

Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kabadüz bizim için çok önemli. Burası önemli bir turizm merkezimiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu ilçemizde 96 km içme suyu hattı, 4,5 km kanalizasyon çalışması yaptık. 72 km emülsiyon asfalt ile birlikte 92 km yol yaptık. Bunun 9 km'si sıcak asfalt, 11 km'si beton yol ve 72 km'si emülsiyon asfalt. Yol açma ve genişletme çalışmalarımızda var. Buraya toplam olarak 140 milyon yatırım yaptık. Aşağı yukarı Kabadüz'ün 5 katı kadar bütçesini yatırım olarak yaptık. Coşkulu bir halkımız var. Hizmetlerin farkında. Burada cephe giydirme projesi yapmıştık. Güzel ve estetik bir görünüme kavuşturduk. Yine sürpriz olarak hazırladığımız dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olacak olan Göndeliç Tepesi ile ilgilide çalışmaları inceledik. Mevcutta bulunan kayak merkezinin 30 katı büyüklüğünde bir yer olacak. Yaklaşık 70 bin kişiyi orada ağırlayacağız. Ekonomik anlamda kalkınması için kış turizminin merkezi olması için önemli bir yer olacak. Halkın memnuniyetinden bizde ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bizim şevkimizi daha da artırıyor."

Yener Kaya'dan Başkan Güler'e teşekkür

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da ilçeye yapılan yatırımlar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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