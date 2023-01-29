ORC'nin son anketinde MHP baraj altı kaldı, aşağıda işler iyice karıştı! İki partiden atak var

Türkiye'nin beklediği seçimlere aylar kala ORC Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre AK Parti yüzde 30.2, CHP yüzde 23.1, İYİ Parti yüzde 19.3, HDP ise yüzde 7.6 oy oranına ulaştı. MHP'nin 5.5 oy oranına sahip olması dikkat çekerken, Gelecek Partisi yüzde 2.7, DEVA yüzde 2.6, TDP yüzde 2.3, Zafer yüzde 1.8, BBP yüzde 1.6 ve BTP ise 1.4 oy oranına sahip oldu. Zafer ve BBP'nin önceki anketlere göre yükselişi dikkat çekti.

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen seçimlere yaklaştıkça anket şirketleri ardı ardına yaptığı araştırmalarının sonuçlarını kamuoyuna açıklamaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, Türkiye genelinde katılımcılara "Bu Pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

MHP'NİN OY ORANI 5,5 OLARAK BELİRLENDİ

Buna göre AK Parti yüzde 30.2, CHP yüzde 23.1, İYİ Parti ise yüzde 19.3, HDP ise yüzde 7.6 oy oranına ulaştı. MHP'nin 5.5 oy oranına sahip olması dikkat çekerken, Gelecek Partisi yüzde 2.7, DEVA yüzde 2.6, TDP yüzde 2.3, Zafer yüzde 1.8, BBP yüzde 1.6 ve BTP ise 1.4 oy oranına sahip oldu.

İKİ PARTİDEN ATAK VAR

Öte yandan ORC'nin 24 Aralık'ta kamuoyuyla paylaştığı genel ankette yer almayan BBP'nin oy oranını 1.6'ya, Zafer Partisi'nin ise 1.8'e yükseltmesi dikkat çekti.