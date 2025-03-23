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İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu

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CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tarafından bir sonraki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlenen ön seçimlerde oyunu kullandı. Bazı vatandaşlar "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarken bir kadının Kılıçdaroğlu'na "Senin yüzünden oldu. Sen getirdin memleketi bu hale" diye bağırdığı duyuldu.

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ön seçim kapsamında oyunu Çankaya Belediyesinde kullandı, ardından sandık görevlileriyle selamlaştı. Bu sırada belediyede bulunanlar "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

"BİZ DEMOKRASİ MÜCADELESİNİ BEDELİ NE OLURSA OLSUN VERMELİYİZ"

Belediye binasından çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, yaşananlardan son derece üzüntü duyduğunu ifade ettiğini belitti.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu; "Gerçekten de demokrasinin olmadığı, baskı rejiminin olduğu bir ülkede yaşamak bizim için çok zor. CHP'lilerin bir görevi var. Bu ülkede, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görev var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel sorumluluğun gereğini yapacağız. Asla ve asla yılmak yok, dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar, yaşımız ne olursa olsun, oyumuz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun, her türlü düşünceye kapıyı aralayan sihirli anahtar demokrasidir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR KİŞİNİN İKİ DUDAĞINA TESLİM EDİLEMEZ"

Demokrasi, sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil; demokrasi, bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, derinleştirmek, güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Demokrasi mücadelesi, kutsal bir mücadeledir. Bu mücadeleyi vermek de hepimizin görevidir."

ARACINA BİNERKEN ARKADAN BAĞIRDI

Açıklamaların ardından Çankaya evinde ayrıldığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir şok yaşadı. Eski CHP Genel Başkanı aracına binip uzaklaştığı sırada bir kadının "Senin yüzünden oldu. Sen getirdin memleketi bu hale" bağırdığı duyuldu.

İmamoğlu'na destek için sandığa giden Kılıçdaroğlu'na tepki: Senin yüzünden oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

Haklı kadın seçimde aday olmasaydı secimi kazanabilirdik aday mahsur yavaştı o dönem şuanki dönemdede mahsur yavaş diyorum.

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Haber YorumlarıMr Camel:

kılıçdaroğlu 13 seçim kaybettırerek erdoğanın sağ kolu gibiydi kadın haklı

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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

DEDEM ÜZÜLME SEN GERÇEK BIR ATATÜRKÇÜSÜN VATANSEVERSIN YUNAN ARTIKLARINI PONTUS KALINTILARINI DÖNMELERİ SEBETASYANLARI ORTAYA ÇIKARDIN SEN TÜRKMEN BEYISIN VAROLASIN

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Haber YorumlarıMustafa Varna:

AKP nın Truva atı

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Haber YorumlarıMustafa AVŞAR:

Kılıçdaroğlu ihaneti İmamoğlundan öğrendi.

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

hahahahahhaah yiyin birbirinizi uhahahah

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