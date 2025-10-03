Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu kapanış töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ömer Tayyip Erdoğan "Sayın Cumhurbaşkanınız ve kıymetli misafirler, bugün burada insanlık sınırlarının, vicdanın ve merhametin en derin çağrısına kulak vermek için bir aradayız. Hayata kazandırdığımız Bosphorus Diplomasi Forumu ile biz gençler için diplomasinin ne anlama geldiğini gözler önüne sermek ve hayata bakışımızı ifade etmek istiyoruz. Dünyanın pek çok bölgesinde süregelen krizler, uluslararası sistemin içine düştüğü açmazı açıkça gözler önüne sermektedir.

"MİLLETİMİZE UMUT OLMAK İSTEYEN GENÇLERİZ"

Diplomasi, yalnızca güç sahibi birkaç aktörün tek elinde değil, herkesin hakkı ve ortak mirasıdır. Bosphorus Diplomasi Forumu, işte bu anlayışla hayata geçirilmiş, özgün bir platformdur. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor, medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa, Türkiye Yüzyılı damgasını vuracağına yürekten inanıyorum ifadelerine layık olma niyetimiz ve Türkiye Yüzyılında cesaretimizle geleceğe, hayata bakışımızla diplomasiye, inancımızla ise milletimize umut olmak isteyen gençleriz.

Bu yolda medeniyet mirasımızın bizlere verdiği en önemli görev ise şüphesiz Gazze'de yaşanan insanlık dramına ses çıkarmaktır. Yardım ve dayanışma çağrıları diplomasinin kelimelerin ötesine geçerek insanlık sorumluluğunu somut eylemlere dönüştürmesi vizyonunu taşımalıdır. Bosphorus Diplomasi Forumuna katılan her bir genç arkadaşım, karınca kararınca harçlıklarını bir araya getirerek, Türk Kızılayı aracılığıyla Gazze'ye bağış yaparak diplomasinin kelimelerden ibaret olmadığını, vicdan, dayanışma ve merhametle anlam kazandığını gözler önüne sermiştir.

"BU SES BÜYÜDÜKÇE DÜNYA DAHA ADİL BİR YER OLACAKTIR"

Bizim için Genç Diplomasi Derneği ve Bosphorus Diplomasi Forumu tam olarak bu ruhtur. Bugün burada ortaya konulan bu vizyon sadece bir gençlik etkinliği değil, geleceğin uluslararası düzenine dair de güçlü bir çağrıdır. Gençler, adaletin ve barışın yanında durmayı seçmiş, insanlığın ortak vicdanını temsil eden bir ses yükselmiştir. Bizler biliyoruz ki bu ses büyüdükçe dünya daha adil ve daha yaşanabilir bir yer olacaktır."