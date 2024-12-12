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Ömer Öcalan, İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı

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DEM Partili Ömer Öcalan, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Abdullah Öcalan ile yaptığı İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın diyalog çağrısında bulunduğunu ifade eden Ömer Öcalan, "Önümüzde tarihi bir süreç var" ifadelerini kullandı.

Dem Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerinde söz aldı. Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan ile 23 Ekim'de yaptığı görüşmeye ilişkin de bazı detayları aktardı.

ÖCALAN'DAN DİYALOG ÇAĞRISI

23 Ekim 2024 tarihinde İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşme yaptığını hatırlatan Ömer Öcalan, Öcalan'ın derin analizler ve değerlendirmeler yaptığını söyledi. Öcalan, sözlerine şöyle devam etti: "Öcalan, Kürt-Türk ilişkilerini değerlendirdi. Kürt-Türk ittifaklarını değerlendirdi. Kürt ve Türklerin nasıl birlikte bu aşamaya geldiğini değerlendirdi. İttifakları ilişkileri ve zaman zaman yaşanan sorunları da açık bir şekilde değerlendirdi. Çözüm önerileri vardı. 'Biz bu sorunu diyalog yöntemiyle çözebiliriz' dedi."

"KENDİNİ KURTARMAK İÇİN YAPIYOR DEDİLER"

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın "Biz bu sorunu aslında 2000 yılında çözebilirdik. 1999 yılında uçakta da söyledim. 'Kürt Türk meselesinin çözümüne hizmet yaparım' dedim. 2000 yılında da söyledim şimdi de söylüyorum. Ama işi farklı bir boyuta çektiler. 'Apo kendini kurtarmak için bunu yapıyor' dediler" diye konuştuğunu aktardı.

"ŞARTLAR ŞAHSİ ŞARTLARIM DEĞİL"

Görüşmede Abdullah Öcalan'ın gündeme hakim olduğunu belirten Ömer Öcalan, "Sorunların çözümü noktasında inisiyatif alacağını açık bir şekilde söyledi. Verdiği mesajda şartlar ve koşullardan bahsederken 'Ben bu şartlar ve koşulları kendi şahsımın koşulları için demiyorum' dedi. Çözümün ortamının hazırlanmasına dönük değerlendirmeler yaptı" dedi.

"ÖNÜMÜZDE TARİHİ BİR SÜREÇ VAR"

Ömer Öcalan, "Kimisi üçüncü ülkeden kimisi garantör ülkeden bahsetti ama mesele ciddi. Önümüzde tarihi bir süreç var. Bu tarihi süreci pozitif bir anlamda büyük onurlu bir barışa çevirebiliriz. Onun ötesini kimse düşünmek istemez" diye konuştu.

"EN MAKUL ÖNERMELERDİ"

İmralı'da yaptığı görüşmede Öcalan'ın Orta Doğu, Gazze, İsrail hakkında tespitlerde bulunduğunu, Irak'taki, Suriye'deki ve İran'daki Kürtlerle ilgili değerlendirmeler yaptığını belirten Öcalan, "Önermeleri en makul önermelerdi. Çözümlemeleri en makul çözümlemelerdi" ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan'ın alacağı kararlar ve söyleyecekleri için örgütün "Sonuna kadar arkasındayız" açıklamasını yaptığını belirten Ömer Öcalan, "Öcalan bin yıllık Kürt ve Türk ilişkilerini derin bir şekilde analiz etti, çözümü ortaya koymuştur. Biz çözümden ve barıştan yanayız, buna katkı sunacak herkesle birlikte yol alacağız" ifadelerini kullandı.

Ömer Öcalan, İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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