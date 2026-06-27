Ömer Çelik: 'Terörsüz Türkiye' hedefi için adım atmaya devam ediyoruz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Bu konunun biz bir an evvel Meclis'e gelmesi gerektiğini ve Meclis'te hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. En kapsayıcı şekilde bütün siyasi partilerin desteğiyle 'Terörsüz Türkiye' ve Terörsüz Bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında basın açıklaması yaptı. Hayatını kaybeden Kadir İnanır'a rahmet dileyerek sözlerine başlayan Çelik, kampın ana başlığının 'Çeyrek Asırlık Destan' olduğunu dile getirerek, "Kamplarımızın özelliği bir yandan geçmiş altı ayın muhasebesini yaparız aynı zamanda önümüzdeki altı ayın politikalarını belirleriz. Bundan daha önemli kısım şudur; ahdimizi, vefamızı, yürüdüğümüz yola bağımlılığımızı yinelemenin de bir zeminidir istişare kampları. Kampı ve buradan çıkan politik sonuçları her zaman önemseriz. Her seferinde değişik mekanizmalar kullansak da esasında bütün oturumlarda notlar tutulur, arkadaşlarımızın soruları, eleştirileri, verilen cevaplar değerlendirilir ve kampın sonunda bunlar kamptan sonraki 1-2 ay içerisinde tek tek çıkarılarak, hangi politik sonuçların çıkarılması gerektiği MYK'mızda MKYK'mızda Cumhurbaşkanımızın huzurunda değerlendirilir. Bu açıdan baktığınızda bu kadar uzun zamandır ve son derece yoğun gündemle iktidar olmuş partimizin bu beyin fırtınalarından hiç vazgeçmemesinin altını ciddi bir şekilde çizmek lazım" diye konuştu.

'ÇEYREK ASIRLIK DESTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR FIRSAT'

Kampta gerçekleştirilen oturumlara değinen Çelik, "Sabah genel başkan yardımcılarımızla oturum yapıldı. Milletvekili ve diğer katılımcılarımızın soruları cevaplandı. Şimdi bakanlarımızla yapılıyor. Çeyrek asırlık destanın bütün yönleriyle değerlendirilmesi için bir fırsat olarak bu zemin her seferinde güçlü bir şekilde değerlendiriliyor. Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın konuşmasında ifade ettiği hususlar iç politikadan dış politikaya kadar hepsi içerideki oturumlarda ele alınıyor. Genel Başkanımızın katılacağı milletvekillerimizle bir istişare toplantısı olacak. Aynı şekilde Genel Başkanımızın takdiriyle bütün heyetimizle yapılacak istişare toplantıları olacak. Yarın da kendilerinin kapanış konuşmasıyla kampımızı tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜM ALANLARDA KAMP GÜNDEMİMİZ VAR'

Dış politikanın önemli konuları olduğunu vurgulayan Çelik, "ABD ve İsrail tarafından İran'a gerçekleştirilen haksız saldırıdan sonra hem bölge barışı, hem de dünya barışı ciddi bir risk altına girmişti. Gelinen noktada bu barışın yapılan saldırılarla risk altına girdiğini görüyoruz. Bölgeyle ilgili konuların değerlendirilmesi, enerji meselelerinden tarıma, gıda güvenliğinden yapay zekaya ve diğer tüm alanlara kadar kamp gündemimiz var" dedi.

'YENİ BİR AŞAMAYA GELİNDİ'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Çelik, şunları söyledi:

"Terör örgütünün silah bırakması için bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Bu konunun biz bir an evvel Meclis'e gelmesi gerektiğini ve Meclis'te hızlı bir şekilde değerlendirilerek yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz. En kapsayıcı şekilde bütün siyasi partilerin desteğiyle 'Terörsüz Türkiye' ve Terörsüz Bölge hedefine ulaşmak için bu adımları atmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar pek çok adım atıldı, gelinen aşama yeni bir aşamadır. Yasanın çıkmasıyla birlikte terör örgütünün silah bırakmasını temin edecek zemin ortaya çıkacaktır. Terör örgütünün silah bırakması halinde o zaman Türkiye uzun yıllardır mücadele ettiği terör örgütünü ortadan kaldırmış olacaktır. Suriye'den Irak'a kadar geniş bir alanda terör örgütlerinin vekil güçler olarak kullanıldığını görüyoruz. 'Terörsüz Türkiye' ve Terörsüz Bölge hedefimizin birbiriyle bağlantılı bir şekilde yürütülmesinin de ne kadar kıymetli olduğu görülmektedir. Geldiğimiz yeni aşamada herkesi pozitif bir dille, yaklaşımla bu sürece katkı vermeye davet ediyoruz."

'CHP KENDİ MESELESİNİ KENDİ HALLETSİN'

Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ifadelerine ilişkin, "Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. Şimdi bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasın. CHP kendi meselesini kendi içerisinde halletsin" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı