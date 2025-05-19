Özel'in 'yerel diktatör' çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin sonuncusu İzmir'de düzenlendi. İzmir'deki mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sert ifadeler kullandı.

ÖZEL'DEN "YEREL DİKTATÖR" ÇIKIŞI

Özel, "Erdoğan'dan bir dünya lideri, küresel lider çıkarmak mümkün değildir. Zaten yerelde demokrat değilsen küresel bir lider olamazsın ve buradan gözünün içine baka baka söylüyorum. Sen küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün; otokratsın. Tek adamsın. Yerel diktatörler, bu milletten korksun. Rakibini hapse atan korkaklar bu milletten korksun ve emin olun ki yenileceksiniz" dedi.

CHP LİDERİ ÖZEL'E AK PARTİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ

Özel'in çıkışına Ak Parti'den zehir zemberek yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunduğunu belirtti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: AVRUPA FAŞİSTLERİNİN TERCÜMANLIĞINA SOYUNMUŞ

Çelik, şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza "küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün" demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı "kopyacı" bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."