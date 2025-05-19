Özel'in "yerel diktatör" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

Özel'in 'yerel diktatör' çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'de düzenlediği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Erdoğan için, "yerel diktatör" ifadelerini kullanan Özel'e yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin sonuncusu İzmir'de düzenlendi. İzmir'deki mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sert ifadeler kullandı.

ÖZEL'DEN "YEREL DİKTATÖR" ÇIKIŞI

Özel, "Erdoğan'dan bir dünya lideri, küresel lider çıkarmak mümkün değildir. Zaten yerelde demokrat değilsen küresel bir lider olamazsın ve buradan gözünün içine baka baka söylüyorum. Sen küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün; otokratsın. Tek adamsın. Yerel diktatörler, bu milletten korksun. Rakibini hapse atan korkaklar bu milletten korksun ve emin olun ki yenileceksiniz" dedi.

CHP LİDERİ ÖZEL'E AK PARTİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ

Özel'in çıkışına Ak Parti'den zehir zemberek yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunduğunu belirtti.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: AVRUPA FAŞİSTLERİNİN TERCÜMANLIĞINA SOYUNMUŞ

Çelik, şunları söyledi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza "küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün" demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı "kopyacı" bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."

Özel'in 'yerel diktatör' çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor

Ukrayna ve Rusya müzakerelere yeniden başlıyor! Yeri de belli gibi
Trump'la görüşen Putin'den 'ateşkes' mesajı

Trump'la görüşen Putin "Ateşkes mümkün" dedi! Bir şartı var
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Gaziantep'te taksiciye bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kameralarda

Taksicinin üzerine çıkıp defalarca bıçakladı
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

Maç sonunda özür dilemişti! Burak Yılmaz'dan krizi büyütecek cevap
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGenco:

Hatırlatırım, “alnını karışlarım “ demediğin kimse bırakmadın. bu durumda “ yerel diktatör “ sen oluyorsun Özgür efendi…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdogukan kartal:

Cevap vermeye bile gerek yok. Pinokyonun nesini kaale alıyorsunuz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Ali Koç'u eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımına bakar mısınız
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.