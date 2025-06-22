Ömer Çelik'ten ABD ve İran Gerilimi Açıklaması

Ömer Çelik'ten ABD ve İran Gerilimi Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ABD'nin İran'a yönelik nükleer tesis saldırısının bölgedeki çatışmaları artırma tehlikesi yarattığını belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanı'nın müzakere masasına dönülmesi çağrısını vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in tüm bölgeyi ateşe atmaya çalışan saldırganlığı herkes için tehdit olmaya devam ediyor. İsrail'in İran'a saldırısı sonrası, Cumhurbaşkanımız kapsamlı diplomatik temaslarla bölge ve dünya liderleriyle görüştü. Bu çerçevede müzakere masasının yegane çözüm zemini olduğunu en güçlü şekilde vurguladı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin barış diplomasisi için her türlü kolaylaştırıcı katkıyı yapmaya ve ev sahipliğine hazır olduğunu ifade etti. ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıyla beraber bölgemizde çatışmaların daha da yayılması tehlikesi ortaya çıktı. Çatışmaların daha da yayılması en kötü senaryoları tetikleyebilir. Cumhurbaşkanımızın müzakere masasına dönülmesi çağrısı ve Türkiye'nin bu temelde çizdiği çerçeve yegane çözüm yoludur. Cumhurbaşkanımızın olayların başından beri değerlendirmeleri haklı çıkmıştır. Bu aşamadan itibaren müzakere masası esas olmalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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