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Ömer Çelik'ten 1 Mayıs Mesajı: Emek, Dünyayı Daha İyi Hale Getirir

Ömer Çelik'ten 1 Mayıs Mesajı: Emek, Dünyayı Daha İyi Hale Getirir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı ve emekçilerin insanlığa katkı sağladığını vurguladı.

Ak Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Emek insanı yücelten en büyük değerlerden biridir. Emekçi, dünyayı daha iyi, daha yaşanılır ve daha anlamlı bir yer haline getirir. Alın teriyle insanlığa katkı sağlayan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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