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Ömer Çelik: Adana'yı Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak iradeyi ortaya koyalım

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gelin eser siyaseti temelinde birleşelim ve Adana'yı, şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak iradeyi ortaya koyalım." dedi.

Çelik, TÜYAP Fuar Alanı'nda düzenlenen iftar programında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime kısa zaman kaldığını belirtti.

Çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Çelik, "Bütün adaylarımız, büyük bir sabırsızlıkla sizlere hizmet etmek için gün sayıyor." diye konuştu.

Çelik, geçmişte Türkiye'yi yönetmeye talip olan "altılı masa"daki siyasi partilerin bugün birbirlerine ağır laflar söylediğini vurgulayarak, "Bunların altılısı, yedilisi, sekizlisinin yapacağı tek işin altılı, yedili, sekizli nifak çıkarmak olduğu bir kere daha görülmüştür." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın birlik duygusu, inanç ve beraberlikle yoluna devam ettiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı olarak Adana ve Türkiye'de sadece AK Parti ile MHP tabanını değil bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi kucaklıyoruz. Oy verecek, iradesini gösterecek herkese hizmet etmeye talip olduğumuzu ifade ediyoruz. Gelin eser siyaseti temelinde birleşelim ve Adana'yı, şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak iradeyi ortaya koyalım. Bütün bunları yaparken demokrasimizin ve vatandaşımızın gücünü en güçlü şekilde arkamıza alarak yolumuza devam edelim."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir yayındaki sözlerine tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:

"Bizim anlayışımıza göre gençler, demokrasiyle, özgürlükle anılmalı, bilim ve sanatla yan yana gelmeli ama CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkmış, CHP zihniyetini yansıtır biçimde gençleri 'darbe yapmakla' aynı cümlede zikrediyor. 'Gençler darbe yapar ben onlara teslim olurum' diyor. Gençlerle darbenin aynı cümlede zikredilmesi, gençlerle darbe gibi lanetli, çirkin ve uğursuz bir eylemin aynı cümlede yan yana anılması bu ülkenin gençlerine yapılacak en büyük kötülüktür. Onun için bir kere daha diri ve uyanık olmamız gerekiyor. Bunların eline fırsat geçerse demokrasimizi tehlikeye düşürecekleri açık ve net şekilde görülmüştür."

Çelik konuşmasının ardından orucunu açan vatandaşlarla sohbet etti.

Programa AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı ve Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir de katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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