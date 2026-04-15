Ölmeztoprak'tan sahada yoğun temaslar

Ak Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kent genelinde gerçekleştirdiği temaslarda özel ihtiyaçlı bireylere yönelik çalışmalar, şehit ve gazi ailelerine destek faaliyetleri ile mahallelerden gelen talepleri doğrudan yerinde değerlendirerek, sahadaki ihtiyaçların takip edileceğini vurguladı.

Malatya'da temaslarını sürdüren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, özellikle sosyal hassasiyet gerektiren başlıklarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Özel ihtiyaçlı bireyler için yürütülen çalışmalar

Ayyıldız Engelli Dayanışma Derneğini ziyaret eden Ölmeztoprak, derneğin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik yürüttüğü faaliyetlere dikkat çekti. Bu çalışmaların büyük bir emek ve hassasiyet gerektirdiğini belirterek, "Bu alanda verilen çaba, sadece bireyleri değil aileleri de doğrudan etkileyen çok kıymetli bir süreçtir" dedi.

Program kapsamında öykü yarışmasında derece elde eden Zekiye Dündar ile görüntülü görüşme gerçekleştiren Ölmeztoprak, başarıların görünür kılınmasının önemine değinerek tebriklerini iletti.

Şehit ve gazi aileleri için anlamlı organizasyon

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe de katılan Milletvekili Ölmeztoprak, Terör Gazisi, Vakfın Malatya İl Başkanı Zeynal Selağzı ile de bir araya geldi. Şehit ve gazi ailelerine yönelik destek çalışmalarının önemine vurgu yaptı. "Bu tür organizasyonlar, fedakarlıkların unutulmaması adına önemli bir sorumluluğu yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

Kan bağışı hayat kurtarır

Türk Kızılayı tarafından yürütülen kan bağışı çalışmalarını inceleyen Ölmeztoprak, kan bağışının hayati bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Ölmeztoprak, "Bir bağışın bir hayatı kurtarabileceği gerçeğini unutmamak gerekiyor" diyerek çağrıda bulundu.

Mahallelerde talepler doğrudan dinlendi

Yeşilyurt ilçesinde hane ziyaretlerini sürdüren Ölmeztoprak, Kadın Kolları üyesi Lütfiye hanımı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında mahalleye ilişkin talepler ile özellikle kadınların gündeme getirdiği konular ele alındı. Ölmeztoprak, iletilen başlıkların takip edileceğini ifade etti.

Ölmeztoprak, Yeşilyurt Öncü Mahallesi Muhtarı Harun Yener'i de hanesinde ziyaret etti. Ziyarette mahalleye dair ihtiyaçlar ve devam eden talepler değerlendirildi. Bölgedeki Porga başta olmak üzere Aşağıköy, Ortaköy, Salkonak ve Kozluk mahallelerine ilişkin taleplerin de takip edildiğini belirtti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı