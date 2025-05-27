Ölmeztoprak: "Malatya'ya yeni kütüphaneler kazandırıyoruz"

Ölmeztoprak: 'Malatya'ya yeni kütüphaneler kazandırıyoruz'
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Yüzüncü Yıl İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek gençlerle ve çocuklarla bir araya geldi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Yüzüncü Yıl İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek gençlerle ve çocuklarla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, depremde yıkılan Arguvan Kütüphanesi'nin yeniden yapım sürecinin sürdüğünü, kütüphanesi olmayan Doğanyol, Pütürge ve Kuluncak ilçelerine de yeni kütüphaneler kazandırmak için önemli aşamalar kaydedildiğini belirtti.

Malatya'nın kültürel altyapısını güçlendirmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temaslarını sürdürdüklerini ifade eden Ölmeztoprak, Yeşilyurt Gedik'te nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak büyük bir kütüphane yapımı için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ayrıca, bu ay sonunda Arslantepe Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin hizmete açılmasının hedeflendiğini, Şehit Kemal Özalper Endüstri ve Meslek Lisesi çevresinde ise bir kültür-sanat aksı oluşturulmasının planlandığını belirtti.

Ölmeztoprak, "Kültür ve Turizm şehri Malatya için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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