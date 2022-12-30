Başından vurularak öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in paylaştığı fotoğraf tartışma yaratmıştı
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Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in dün sosyal medya hesabından Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekildiği fotoğrafı paylaşması, "İYİ Parti'ye yakınlaşıyor" iddialarını beraberinde getirmişti. Ateş, Meral Akşener'i destekledikleri bilinen isimlerle verdiği fotoğraf sonrası çıkan iddialarla ilgili, "Bizim tavrımız da duruşumuz da nettir, partimiz MHP'dir" demişti.
Sokak ortasında başından vurularak öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş dün, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde Meral Akşener'den yana tavır alan Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Ateş paylaşımına "Ülkücüyüm demenin zor olduğu günlerde ülkücülük davası uğruna mücadele veren davamızın aksaçlılarıyla" notunu düşmüştü. Ateş'in bu paylaşımı, ülkü ocakları ile arasının açık olmasına ve İYİ Parti'ye yaklaştığına yoruldu.
Bu iddialara dün akşam yaptığı bir paylaşımla yanıt veren Ateş, "Yine ülkücülere ve MHP'lilere itibar suikasti peşindeler. Bizim tavrımız da duruşumuz da nettir. Yetiştiğimiz Ocak Ülkü Ocakları, partimiz MHP'dir" ifadelerini kullandı.
Fotoğraftaki iş insanı İbrahim Sungur ve Mahmut Korkmaz ülkücü camianın yakından tanıdığı isimler. Mahmut Korkmaz da İbrahim Sungur da belli bir süre hapis yattılar. Mahmut Korkmaz'ın bir diğer özelliği ise Bahçelievler katliamı sanıklarından olması.
Diğer yandan Ateş'i vuran kişinin motosikletiyle kaçtığı belirlenirken, polis ekipleri de saldırganın kimliğini tespit etmek amacıyla çalışmaların başladığını açıkladı.