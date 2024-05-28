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Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz, Devlet Bahçeli'nin danışmanlığı görevinden alındı. Gelişmenin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesi sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti. Kılavuz, aylar sonra cinayetle ilgili konuşarak "Böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim." demişti.

30 Aralık 2022'de eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikastta hakkında farklı iddialar olan MHP eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanlığı görevinden alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI İLE BAHÇELİ'NİN GÖRÜŞMESİ SONRASI GÖREVDEN ALINDI

Sinan Ateş cinayetinde tetikçi Eray Özyağcı'yı kaçıran Tolgahan Demirbaş'ın gözaltına alındığı evin kendisine ait olduğu iddialarıyla gündeme gelen MHP'li Olcay Kılavuz'la ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Kılavuz'un Bahçeli'ya yaptığı danışmanlık görevine son verildi.

Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

"KAFAMA SIKARIM" DEMİŞTİ

Kılavuz, hakkındaki iddialarla ilgili uzun zaman sonra verdiği röportajda cinayetle ilgili "Zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm." diyerek "Bu şerefsizliklerin içerisinde bizim yer bulmamızı çeşitli saldırı, çeşitli ithamlarla bizi bu olaylara çekmek istiyorlar. Bu olaydan en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefimle ülkü ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış ve kendisinden sonra ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir, ne de içinde olabiliriz, ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi İçişleri Bakanı Devlet Bahçeli Olcay Kılavuz Milletvekili Sinan Ateş MHP Politika Haberler

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

bağımsız korkusuz dürüst hakim savcılar olsa bu işi beş dakikada çözerdi adalet siyasetçilerin işlediği suçları aklama makamı olmamalı

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Asil Türk:

Bu olay neden aydınlatılmıyor Failler yakalandığı halde neden perde arkasındaki kisiler ceza almıyor. Olcay Kılavuz bu işin neresinde.Kafamda deli sorular.

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Özcan Özcan:

Ali yerlikaya gibi devlet adamlarını özlemişiz. Muhalifler hiç kimseyi beğenmiyor diyenler.Muhalifler ali yerlikayayı daha çok seviyor.Yeterki devlet adamı olsun,siyaset yapmasın bir de kel olmasın.

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