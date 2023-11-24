Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Oktay Çanak izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Oktay Çanak kaç yaşında, nereli? Oktay Çanak hayatı ve biyografisi! Oktay Çanak kimdir?

Oktay Çanak kimdir? Oktay Çanak kaç yaşında, nereli? Oktay Çanak hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Oktay Çanak hakkında araştırmalar yapılıyor. Oktay Çanak kimdir? Oktay Çanak kaç yaşında, nereli? Oktay Çanak hayatı ve biyografisi!

OKTAY ÇANAK KİMDİR?

08.02.1975 yılında doğdu.

Orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı.

1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

1998 yılında mezun oldu.

Bu dönem içerisinde Ordu da profesyonel ve amatör futbol takımlarında futbol oynadı.

1998 yılında Ordu Barosunda stajyer avukat olarak çalıştı, 1999 yılında stajı bitirdikten sonra askerlik görevini ifa etti.

2000 yılında Avukatlık mesleğine başladı. Ordu Barosunda Yönetim Kurulu Üyeliği, Ordu Valiliği İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Ordu Barosu Adli Yardım Büro başkanlığı, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Ordu İl Disiplin Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2004 yılında Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği, 2006 yılından 2008 yılına kadar İl Başkan yardımcılığı, 2008 yılından, 14 Ocak 2011 yılına kadar AK PARTİ İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2012 yılında Ordu Barosu Başkanlığına seçildi.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.