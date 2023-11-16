Ogün Samast'ın tahliyesi Sebat Apartmanı önünde protesto edildi

Ogün Samast'ın tahliye edilmesi, Hrant Dink'in öldürüldüğü Sebat Apartmanı önüne karanfil bırakılarak protesto edildi.

Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında dün tahliye edildi. Tahliye kararına karşı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Dink'in katledildiği Sebat Apartmanı önüne karanfil bıraktı.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil. "Aslında Ogün Samast sadece bir piyondu çünkü kendi savunmasında şöyle diyordu: 'Ben 17 yaşında bir çocuktum, nereden bilirdim Agos'u, nereden tanırdım Hrant'ı… Onu işaret edenler, hedef gösterenler, o parmaklar bu salonda değil?' diye soruyordu. Biz de bu soruyu soruyoruz. 80'e yakın kişi yargılandı bu davada, 50'si kamu görevlisiydi. Yalnızca 3 kişiyi tutukladılar, biri Ogün Samast'tı. Çocuk olduğu için dün tahliye edildi. 2 tane daha görünen sanık var içeride, yatıyorlar" dedi.

Kadıgil, "Hrant Dink faili meçhul bir cinayettir. Dün salıverilen Ogün Samast, bu işin yalnızca görünen bir enstrümanıdır. Örgüt üyeliğinden bile yargılanmamıştır. O yüzden bu kadar çabuk tahliyesi mümkün olmuştur. Bugün aradan geçen 16 yıldan sonra büyük bir mahcubiyetle tekrar buranın önündeyiz" ifadelerini kullandı.